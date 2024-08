Gregorio Sierra: „Suntem trişti, dar trebuie să ne continuăm drumul”

Fundaşul formaţiei Universitatea Craiova, Gregorio Sierra, regretă că victoria de joi seară, 3-2 cu NK Maribor, nu a fost suficientă pentru a continua aventura în Conference League. Spaniolul de 31 de ani şi 1.86 metri, marcatorul unui gol superb contra slovenilor, a subliniat ideea că alb-albaştrii au dat totul pe teren.

„A fost un meci foarte greu, aşa cum ne aşteptam. Am dat totul pe teren şi am încercat să ’întoarcem’ rezultatul din tur. Eram convins că vom marca în acest meci, pentru că avem o echipă foarte bună, dar când ataci tot timpul este dificil să nu primeşti şi gol. Sunt mândru de efortul depus de întreaga echipă şi consider că am făcut o treabă bună astăzi. Este o victorie, dar, din păcate, nu a fost suficient ca să ne calificăm. Suntem trişti, dar trebuie să ne continuăm drumul şi să ne impunem în jocul de duminică, din campionat”, a declarat fotbalistul iberic.

„Trebuie să rămânem uniţi şi să câştigăm şi duminică”

Gregorio Sierra, fundaş evaluat de Transfermarkt la 700.000 de euro, a fost încântat de atmosfera de pe „Ion Oblemenco”. El îşi doreşte ca Ştiinţa să facă un meci bun contra Petrolului Ploieşti şi să se impună în jocul de duminică, de la ora 19.00.

„Atmosfera a fost foarte bună. Ştiam dinainte că aici publicul crează o atmosferă frumoasă şi am simţit cum toată lumea ne-a împins să câştigăm meciul. Suntem recunoscători pentru asta. Ştim că nu i-am făcut fericiţi ratând calificarea, însă trebuie să rămânem uniţi şi să câştigăm şi duminică. Trebuie să ne odihnim puţin acum, apoi să reluăm antrenamentele pentru ca la meciul cu Petrolul să ne prezentăm în cele mai bune condiţii.

O să încerc să repet golul din această seară (joi – n.r.) şi cu Petrolul, dar este dificil. Să ştiţi că dreptul nu este piciorul meu de bază. Acum am văzut mingea că vine şi mi-am zis să şutez puternic şi am avut noroc că mingea a intrat. Din nefericire, nu ne-am calificat…”, a mai afirmat Gregorio Sierra.

