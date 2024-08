Cupa României / Programul meciurilor din turul 2

FRF a anunţat vineri programul meciurilor din turul 2 al Cupei României – ediţia 2024/2025. În această fază intră în competiție 38 de echipe care au avansat din turul 1 plus alte 30 de cluburi. Este vorba despre 4 ocupante ale locului 3 în play-off-ul L3, care nu au intrat în turul 1; 14 ocupante ale locurilor 1 și 2 din play-off-ul L3, care nu au promovat; 4 retrogradate din L2; 6 nou-promovate în L2 şi 2 ocupante ale locului 5 în play-out-ul L2.

Împerecherea s-a realizat în baza criteriului geografic. Iată programul complet al jocurilor:

Miercuri, 7 august, ora 17:30

ACS Progresul Pecica – SSU Politehnica Timișoara

CSM Olimpia Satu Mare – SCM Zalău

ACS Șomuz Fălticeni – CSM Bucovina Rădăuți

CSM Pașcani – AS FC Rapid Brodoc

CS Voința Cudalbi 2015 – CS Sporting Liești

CS Aerostar Bacău – ACS FC Bacău

AFC Odorheiu Secuiesc – CSM Focșani 2007

CSM Râmnicu Sărat – AFC Metalul Buzău

CS Viitorul Ianca – AFC 1919 Dacia Unirea Brăila

ACS Kids Tâmpa 2015 Brașov – ACS Olimpic Cetate Râșnov

ASC Olimpic Zărnești – AFC Câmpulung – Muscel 2022

ACS Aro Muscelul C-Lung Muscel – AS FC Pucioasa

CSO Plopeni – CS Blejoi

CSL Ștefăneștii de Jos – CS Tunari

CS Dinamo București – CS Afumați

SC Popești-Leordeni – AFC Progresul 1944 Spartac

ACS Recolta Gheorghe Doja – AS FC Agricola Borcea

SCM Dunărea 2020 Giurgiu – CSM Cetatea Turnu Măgurele

CS Minaur Baia Mare – CSM Sighetu Marmației

CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud – FC Unirea Dej

ACS Academia Viitorul Cluj – CS Sănătatea Servicii Publice

ACSC Crișul Sântandrei – FC Bihor Oradea

ACS ACB – CS Gloria Lunca-Teuz Cermei

CSC Peciu Nou – CSC Dumbrăvița

AFC Voința Lupac – CSC Ghiroda și Giarmata Vii

CSM Avântul Reghin – CS Unirea Ungheni 2018

CS Metalurgistul Cugir – CS Universitar din Alba Iulia

CSM Unirea Alba Iulia – CSM Deva

CSM Jiul Petroșani – ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu

CS Gilortul Târgu Cãrbunești – SCM Râmnicu Vâlcea

ACS Lupii Profa – ACS Viitorul Dãești

CSO Petrolul Potcoava – ACSO Filiași

ACS Vedița Colonești – CSM Alexandria

Joi, 8 august, ora 17:30

CS Gloria Băneasa – AFC Dunărea 2005 Călărași

