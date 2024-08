Alex Mitriţă, pe picior de plecare. Vezi unde ar putea ajunge!

Vedeta echipei Universitatea Craiova, Alex Mitriţă, ar putea părăsi Bănia în curând, graţie evoluţiilor sale bune din sezonul trecut, dar şi acesta. „Piticul Atomic” este dorit cu insistenţă în Turcia, de Gaziantep FK, acolo unde mai sunt legitimaţi Deian Sorescu şi Denis Drăguş. Transferul lui Alex Mitriţă este favorizat şi de faptul că Ştiinţa a ratat calificarea în turul 3 preliminar al Conference League.

“Gaziantep FK a ajuns la o înțelegere cu extrema stângă din România, în vârstă de 29 de ani, Alexandru Mitriță, care evoluează la Craiova. De asemenea, s-a ajuns la un acord de 2+1 (sezoane –n.r.) cu jucătorul. Mitriță este așteptat să ajungă în cantonamentul de la Duzce”, au anunțat turcii de la gaziantepolusum.com.

Nu se cunoaşte suma de transfer şi nici viitorul salariu al lui Alex Mitriţă, dar transferul pare imiment.

Alex Mitriță: “Frustrarea e mare”

Legat de meciul cu NK Maribor, câştigat cu 3-2, Alex Mitriță, marcatorul unui gol la returul cu Maribor, și-a exprimat dezamăgirea cauzată de eliminarea din Europa.

“Suntem supărați. Am făcut un meci bun, am avut două sau trei ocazii de gol. Trebuia să fim mai deștepți, să oprim jocul. Nu cred că s-a pierdut calificarea în acest meci. S-a pierdut în meciul tur.

Aveam mult mai mult timp să întoarcem (n.r. dacă ar fi marcat mai repede). S-a văzut că am dominat, am avut atitudine, dar au fost două greșeli care nu trebuiau să fie și am luat două goluri. Frustrarea e foarte mare, ne doream să ajungem acolo, dar nu avem ce să mai facem.

Trebuie să muncim, nu mai avem ce să facem. Trebuie să o luăm de la capăt. Sunt foarte supărat, nu vreau să vorbesc (n.r. despre ce i-ar trebui Craiovei pentru a deveni mai bună). Trebuie să ne axăm pe campionat. Luăm fiecare meci din campionat și încercăm să-l câștigăm”, a declarat Alex Mitriță.

