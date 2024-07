Mihai Rotaru a lămurit conflictul: „Mitriță a stat pe bancă din motive tactice!“

Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, a reacționat imediat după meciul cu Hermannstadt, scor 0-0, din prima etapă a noului sezon din SuperLiga.

La meciul de la Sibiu au existat discuții în jurul lui Alex Mitriță, care a început jocul de pe banca de rezerve. Mihai Rotaru a spus că fotbalistul a început pe banca de rezerve din considerente tactice și că Mitriță nu se află în conflict cu banca tehnică.

Dacă sunt conflicte în vestiar, orice jucător stă în afara lotului și nu pe bancă. Discutăm puțin de regula U21. Am discutat cu responsabili din Federație și le-am spus punctul nostru de vedere și motivele pe care le avem. Antrenorul pune la dispoziție cel mai bun under pe care îl are. El decide cu ce under începe. Cel mai bun under din ultima săptămână a început azi.

Danciu a trebuit să îl scoată pe Ivan, pe Mitriță sau pe Parandela. Din motive tactice, a fost ales Mitriță. La ultimul meci din cantonament Mitriță a ieșit accidentat în minutul 55. A pierdut meciurile de pregătire și prima parte din antrenamente. Deciziile tehnico-tactice le ia staff-ul”, a spus Mihai Rotaru, la Fotbal Club.

