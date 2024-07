Alex Mitriță: „Orice jucător poate fi rezervă!“

Alex Mitriță, vedeta formației Universitatea Craiova, a vorbit la finalul partidei cu AFC Hermannstadt, încheiat la egalitate, 0-0, despre faptul că a fost doar rezervă și a intrat în partea secundă. Acesta a explicat motiv pentru care prima repriză a fost mai slabă. Întrebat de echipa națională, „Piticul Atomic“ a punctat faptul că a fost dezamăgit că nu a făcut parte din lotul pentru Euro, dar că nu a făcut un capăt de țară din asta. El a vorbit și despre cât de dornici sunt jucătorii Științei să facă o treabă bună și în Conference League.

„A fost un meci echilibrat. Venim după cantonament. Eu zic că avem o echipă puternică. Jucătorii noi sunt din campionate diferite și au nevoie de timp pentru adaptare. Sperăm să facă diferența de la meci la meci.

Mitriță nu are voie să fie rezervă? Orice jucător poate fi rezervă. Această echipă e o familie. Nu se pune problema dacă Mitriță nu joacă cinci minute să fie ceva. Mi s-a pus eticheta asta de bad-boy. Nu există nicio problemă.

Am fost dezamăgit că nu am fost la EURO. Am făcut un campionat bun. M-am bucurat pentru băieți. România a arătat lumii ce poate și că are jucători de valoare“, a declarat Alex Mitriță, la flash-interviul de la Digi Sport.

