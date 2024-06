EURO 2024 | Tricolorii, în extaz după debutul fabulos. Vezi declarațiile de la final!

Naţionala României a debutat cu o victorie superbă la Campionatul European din Germania, scor 3-0 cu Ucraina, luni, la Munchen, în Grupa E. Tricolorii au reuşit o victorie istorică, a doua a lor la Campionatul European, la 24 de ani de la precedenta (3-2 cu Anglia), deşi porneau cu şansa a doua în acest meci.



Luni are loc şi celălalt meci din grupă, Belgia – Slovacia. România va juca următoarele meciuri cu Belgia pe 22 iunie (Koln, 22:00) şi cu Slovacia pe 26 iunie (Frankfurt).

Edward Iordănescu: „E o victorie memorabilă, e o Generaţie de Suflet“

La finalul jocului cu Ucraina, selecţionerul României, Edward Iordănescu, a afirmat că este o victorie memorabilă a tricolorilor. Acesta a numit „Generaţia de Suflet“, datorită devotamentului şi sacrificiului arătat.

„E o victorie memorabilă, istorică. Mulţumesc publicului care a fost atât de călduros, atât de activ pe toată durata jocului. Dar înainte de orice, haideţi să felicităm băieţii, pentru că s-au pus în slujba echipei total, au alergat mult. Merită felicitaţi! Eu o să-i felicit şi îi strâng în braţe. Ei ştiau totul despre noi, şi noi despre ucraineni, sunt strategii. Una peste alta am interpretat foarte bine, chiar şi atunci când a fost presiune. Mă bucură că e o victorie categorică şi mă bucur că nu am primit gol. E foarte important pentru ce urmează“, a declarat Edward Iordănescu, la ProTV.

„Sunt fericit pentru Stanciu că a fost declarat ‘Omul meciului’, însă starul nostru este grupul, echipa. Le mulţumesc tuturor celor care au intrat, care au dat totul şi în aceeaşi măsură celor care nu au intrat şi care au trăit la maximum astăzi. Va urma o analiză, poate am avut şi momente nu foarte bune, dar e datoria noastră să rămânem echilibraţi. Astăzi echipa trebuie să se bucure, să consume momentul. E normal sunt lucruri fireşti, suntem sinceri şi asta facem, ne bucurăm. De mâine trebuie să ne adunăm şi să ne continuăm drumul“, a adăugat selecţionerul României.

Nicolae Stanciu: „Ce am trăit azi nu se mai poate repeta“

Căpitanul echipei naţionale a României, Nicolae Stanciu, a declarat că este o zi unică pentru el. Le-a mulţumit fanilor români de la Munchen pentru momentele trăite.

„Cred că după naşterea fetiţelor mele este cea mai fericită zi din viaţa mea. Dar cred că ceea ce am trăit astăzi nu se mai poate repeta. Este de neegalat. Vreau să le mulţumesc din suflet, atât eu, cât şi colegii mei, suporterilor minunaţi pentru ceea ce ne-au făcut să simţim astăzi, atât pe durata meciului, cât şi la intonarea imnului. Este ceea ce trăieşti doar o dată în viaţă şi le mulţumim pe această cale. Şi sperăm că i-am făcut fericiţi, că sunt mândri de noi. Pentru că am jucat pentru ţara noastră, pentru toţi românii“, a declarat Stanciu.

„Mă bucur că mi-a ieşit astăzi. Eu am mai spus că pentru mine nu e important să fiu pe lista marcatorilor. Tot ce îmi doresc este ca echipa naţională să aibă rezultate, să aibă victorii. Nu mă interesează cine marchează, nici pe mine nici pe colegii mei“, a mai spus Stanciu.

Răzvan Marin: „Sunt mândru de ceea ce am făcut azi pe teren“

Marcator cu Ucraina, Răzvan Marin a declarat că este mândru de ceea ce au făcut el şi colegii săi pe teren.

„De abia mai vorbesc, suntem foarte fericiţi pentru că am reuşit să facem un meci extraordinar şi să bucurăm milioane de români. Eu mă aşteptam la un astfel de rezultat… Se zbârleşte pielea pe mine şi acum. Am spus mereu, chiar şi după amicalele în care rezultatele nu erau cele potrivite şi lumea era puţin sceptică, faptul că eu am încredere în grupul ăsta şi că în meciurile oficiale vom arăta cu totul şi cu totul diferit. Şi am demonstrat asta pe teren. Sunt mândru de ceea ce am făcut azi pe teren. Asta demonstrează cât de puternici suntem. Doar împreună putem face lucruri frumoase“, a afirmat Marin.

„Cu toţi românii în tribune a fost ceva imposibil de descris în cuvinte. E greu să descriem ceea ce simţim toţi în aceste momente. Golul mai frumos cred că a fost al lui Nicu Stanciu. A avut o execuţie senzaţională. El ne-a obişnuit cu astfel de şuturi. Nu ştiu dacă am devenit a doua favorită a grupei. Vreau să o luăm pas cu pas. Azi ne-am făcut treaba pe teren, am reuşit să câştigăm, vom vedea cum vor decurge lucrurile în meciurile următoare“, a precizat mijlocaşul.

Denis Drăguş: „V-am mai spus că trebuie să credeţi în noi“

Atacantul Denis Drăguş, marcatorul celui de-al treilea gol al României în meciul cu Ucraina, a afirmat că suporterii ar fi trebuit să aibă încredere în tricolori, că au puterea de a porni cu dreptul la turneul din Germania.

„Cred că nu există o zi mai frumoasă pentru orice jucător. V-am mai spus că trebuia să credeţi în noi. Noi cred că am dat românilor ceea ce meritau, ceea ce aşteptau. Este incredibil“, a declarat Drăguş.

Andrei Burcă: „E un rezultat istoric, dar mai avem treabă“

Cu privirea spre meciul viitor a fost fundaşul Andrei Burcă.

„A fost senzaţional! Asta ne-am dorit de când am obţinut această calificare. Oamenii ne vor judeca după realizările de la acest turneu final. Ne bucurăm foarte mult, dar suntem conştienţi că ‘Job is not done’. Încă mai avem treabă de făcut. Este un rezultat istoric, într-adevăr, dar mai avem treabă şi ştim că putem mult mai mult de atât. Știm ce avem de făcut. ‘Targetul’ nostru este să ieşim din grupe. Îi felicit pe toţi băieţii şi vreau să le mulţumesc din suflet tuturor celor care au fost pe stadion. Mă bucur foarte mult că am reuşit să-i facem fericiţi“, a spus Burcă.

