EURO 2024 | Edward Iordănescu: „Fiecare jucător este pregătit! Echipa este pregătită!“

Gata, s-a intrat în febra meciului de debut la Euro 2024! Naționala României întâlnește luni, de la ora 16.00, la Munchen, reprezentativa Ucrainei, acesta fiind primul meci din Grupa E de la CE din Germania. Cealaltă partidă a grupei, Belgia – Slovacia, se dispută de la ora 19.00, la Frankfurt.

Vezi cotele Superbet pentru duelul cu Ucraina

Partida România – Ucraina va fi arbitrată de o brigadă suedeză. Aceasta este compusă din Glenn Nyberg (central), Mahbod Beigi și Andreas Soderqvist (asistenți). Al patrulea oficial va fi un norvegian, Espen Eskas.

VAR-ul va fi asigurat de olandezul Pol van Boekel (pentru centru), respectiv francezul Jerome Brisard și olandezul Rob Dieperink (pentru asistenți).

Mesajul selecționerului, plin de optimism

Selecţionerul României, Edward Iordănescu, a transmis, sâmbătă seară, prin intermediul site-ului FRF, un mesaj. Acesta a afirmat că echipa este pregătită pentru EURO 2024 şi pentru meciul de debut cu Ucraina.

„În pragul debutului României la EURO 2024, vreau să vă împărtăşesc entuziasmul şi determinarea echipei noastre. Ştim că fiecare dintre voi trăieşte cu sufletul alături de noi aceste momente pline de emoţie. Misiunea noastră, mai presus de orice obiectiv, este să aducem bucurie în inimile românilor. Am ajuns aici prin muncă, pasiune şi sacrificiu. Am pregătit totul cu energie pozitivă şi responsabilitate, pentru a obţine maximum din această experienţă extraordinară. Fiecare jucător este pregătit, echipa este pregătită. Dacă vom reuşi să ne îndeplinim visul, nu va fi o surpriză pentru mine. Iar dacă lucrurile nu vor merge cum ne dorim, responsabilitatea îmi revine în totalitate. Dar am convingerea că suntem gata de luptă!“, a afirmat Iordănescu.

„Sunt mândru de munca şi dăruirea băieţilor noştri. Au dat totul în preliminarii şi în pregătirea turneului final şi sunt sigur că vor da totul şi în meciuri. Întăriţi de gândurile bune ale românilor de acasă şi din întreaga lume, suntem o singură inimă! Şi batem pentru România!“, a transmis selecţionerul.

Andrei Burcă: „Lumea are alte aşteptări şi ne va judeca pentru ce arătăm pe teren“

Din rândul jucătorilor naționalei României, fundașul Andrei Burcă a declarat că după obţinerea calificării lumea are alte aşteptări mari. El a menţionat că jucătorii vor fi judecaţi doar pentru ceea ce vor arăta pe teren la acest Campionat European.

„Ştim că Ucraina este o echipă foarte bună, una valoroasă, dar în acelaşi timp noi ne-am câştigat dreptul de a fi aici. Trebuie să ne ridicăm la nivelul acestui European. Trebuie să demonstrăm aici lucrurile bune pe care le-am făcut în calificări. Ne-am calificat, am terminat neînvinşi grupa, dar din acest moment lumea are alte aşteptări şi ne va judeca pentru ceea ce arătăm pe teren. Trebuie să ieşim cu capul sus de pe teren, să nu avem regrete, să fim o familie şi să ne dăm viaţa pe teren. La final, chiar dacă rezultatul nu va fi cel pe care ni-l dorim, dacă adversarii sunt mai buni ca noi, trebuie să fim conştienţi că am dat totul pe teren“, a spus Burcă.

Găsește inspirație pentru biletele tale verzi SuperSocial, cea mai mare comunitate de super pariori din România!

„Este cea mai importantă experienţă din viaţa noastră. Merităm să fim aici, deoarece am muncit pentru această calificare. Suntem conştienţi că doar azi şi mâine contează. Vom fi judecaţi doar pentru ce se va întâmpla în meciul cu Ucraina, cu Belgia şi cu Slovacia. De asta trebuie să uităm ce s-a întâmplat în calificări. Am văzut la amicale ce s-a întâmplat, pentru că nu am obţinut rezultatele pe care lumea şi le-a dorit. Am fost judecaţi pe bună dreptate, dar ştim ce avem de făcut pentru a face o figură frumoasă la European“, a adăugat Andrei, campion al Superligii cu CFR Cluj în trei rânduri .

Andrei Burcă a avut şi un mesaj pentru suporterii echipei naţionale a României înaintea debutului la EURO 2024:

„Le transmit să fie alături de noi şi să se bucure de această experienţă, pentru că a trecut mult timp de la ultimul turneu final. Iar noi, din tot sufletul, ne dorim să le oferim cea mai bună experienţă posibilă. Să fie siguri că noi vom face totul să ne depăşim condiţia. Sunt sigur că la Munchen vom vedea iar acea mulţime galbenă care va fi al doisprezecelea jucător pentru noi“.

Citește și: Florin Prunea: „Grupa României la EURO e accesibilă“