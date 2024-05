Răzvan Lucescu: „Mitriță are nevoie de o echipă unde să fie rege“

Campion cu PAOK Salonik, Răzvan Lucescu, a comentat pe tema neconvocării lui Alex Mitriţă la naţionala României pentru Euro 2024, turneu final găzduit de Germania în intervalul 14 iunie – 14 iulie. Acesta l-a lăudat în primă fază pe „Piticul Atomic“ pentru calităţile sale, considerându-l „letal“ în anumite momente, dar a indicat şi problema lui majoră. Reamintim că Răzvan Lucescu l-a avut elev pe Alex Mitriţă la PAOK Salonic.

„Un băiat senzațional, un fotbalist supertalentat, un jucător imprevizibil, care poate desface apărări când jocul e blocat. Un jucător care poate veni cu acea idee genială și să îți aducă un plus când nu te aștepți. Singura mea problemă cu Alex, și știe foarte bine că de multe ori am avut discuția asta, a fost că atunci când nu juca, lăsa capul în pământ. Cumva ceda! Nu reacționa… În momentele de dificultate nu știe să lupte. El are nevoie de o echipă unde el să fie rege. Exact cum este la Craiova“, a afirmat Răzvan Lucescu, conform gsp.ro.

Alex Mitriţă (29 de ani, 1.67 metri) este evaluat de Transfermarkt la 3.200.000 de euro. Atacantul craiovean a îmbrăcat tricoul naţionalei României de 18 ori şi a marcat 3 goluri. El se află sub contract cu Universitatea Craiova până în 30.06.2026.

