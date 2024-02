Nicușor Bancu, după remiza de la Botoșani: „Suntem dezamăgiți“

Căpitanul formației Universitatea Craiova, Nicușor Bancu, s-a declarat nemulțumit de cum s-au derulat lucrurile în defensivă. El a anunțat și care este obiectivul real al Științei în momentul de față.

„Suntem dezamăgiți. Am început bine partida, apoi am primit un gol ușor, iar al doilea tot după o greșeală. A doua repriză am jucat foarte bine. Am avut atitudine. Dacă reușeam să egalăm mai devreme, cred că învingeam. Am greșit din nou în apărare, ceea ce facem în fiecare partidă. Principalul obiectiv e play-off-ul și Cupa României“, a spus Bancu.

Superliga, etapa 26

Vineri, 16 februarie: Petrolul – Poli Iaşi 2-1, Rapid – AFC Hermannstadt 2-0.

Sâmbătă, 17 februarie: FC Voluntari – UTA Arad 0-1, FCU – CFR Cluj 1-3.

Duminică, 18 februarie: FC Botoşani – „U“ Craiova 2-2, Dinamo – Oţelul Galaţi 3-1.

Luni, 19 februarie – ora 17.30: Sepsi – Farul Constanţa, ora 20.30: U Cluj – FCSB.

Clasament: 1. FCSB 54 puncte (golaveraj 47-21), 2. Rapid 48 (45-27), 3. CFR Cluj 45 (46-26), 4. „U“ Craiova 39 (39-33), 5. Farul 37 (34-35), 6. Petrolul 35 (26-25), 7. Hermannstadt 34 (31-28), 8. UTA Arad 34 (31-36), 9. Sepsi 33 (35-31), U Cluj 33 (33-38), 11. 10. Oţelul 31 (26-28), 12. FCU 30 (39-43), 13. Voluntari 27 (29-41), 14. Iaşi 27 (28-41), 15. Dinamo 22 (20-37), 16. Botoşani 20 (27-46).

