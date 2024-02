Sepsi – „U“ Craiova 1-3 | Elvir Koljic: „Sper să fim tot mai buni“

Marcator în partia Sepsi – Universitatea Craiova 1-3, atacantul Elvir Koljic se bucură mult pentru punctele câștigate. Atacantul Științei a subliniat importanța succesului și speră ca alb-albaștrii să fie tot mai buni în partidele rămase.

„În prima repriză a fost meci egal, dar am dominat şi punctele sunt meritate. Eu vreau să marchez, dar fiecare atacant îşi doreşte să câştige echipa. Repet: cele trei puncte sunt cele mai importante. Veneam după o serie proastă, în care am jucat bine, dar nu am câştigat. A fost o perioadă mai slabă, nu am avut nici noroc, dar a trecut. Sper să fim tot mai buni în meciurile viitoare“, a spus Elvir Koljic.

Citește și: Sepsi – „U“ Craiova 1-3 | Ivaylo Petev e tot nemulțumit