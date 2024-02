Sepsi – „U“ Craiova 1-3 | Ivaylo Petev e tot nemulțumit

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Ivaylo Petev, s-a bucurat pentru succesul înregistrat în meciul cu Sepsi, dar nu a apreciat pe deplin și evoluția elevilor săi.

„Am repetat şi astăzi una dintre greşelile din trecut. Am luat gol pe o greșeală simplă. Mi-am ieşit din minţi la greşeala lui Markovic! Dar e bine că am revenit în meci încă din prima repriză. În partea secundă ne-am creat ocazii. Cred că a fost un meci bun pentru fani, dar nu prea bun pentru antrenori. Cel mai important pentru noi e că am luat trei puncte. Importantă e victoria! Am dat dovadă de personalitate.

Poate acum vom juca cu mai multă încredere. Era şi o problemă pe partea mentală. Trebuie să muncim pentru a juca mai bine în viitor. Situația din ultimele 5 meciuri nu e bună. Prefer cele trei puncte decât să jucăm bine și să luăm mai puține“, a declarat Petev.

