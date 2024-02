Juan Bauza: „Nu am intenționat să finalizez așa“

Decarul formației FCU Craiova, Juan Bauza, marcatorul unui gol superb în victoria cu Dinamo, scor 2-1, în Bănie, a afirmat că nu a intenționat să înscrie cu călcâiul, dar că așa l-a „dus“ faza.

„Nu mi aduc aminte foarte multe despre gol. M-am trezit acolo în fața porții și am finalizat cu călcâiul. Nu am vrut intenționat să finalizez așa. Pur și simplu mi-a rămas mingea undeva în spate și mi s-a părut cea mai rapidă opțiune. Eu prefer să-i fac pe ceilalți colegi ai mei să marcheze. Era foarte important pentru noi să câștigăm, pentru că a fost un derbi și pentru că veneam după două înfrângeri. Ideal este să ținem ritmul, să muncim în continuare și să câștigăm și în următoarele meciuri“, a spus Bauza, la Digi Sport.

Întrebat despre oferte și plecarea de la FCU, Bauza a spus: „În momentul acesta nu mă gândesc să plec. Am avut și accidentări și nu am reușit să am continuitate. Dacă voi contribui cu goluri și assist-uri, automat vor veni ofertele pentru mine“.

