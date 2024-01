Mihai Rotaru: „Nu dorim să fim prieteni cu arbitrii, dar vrem să fim respectați“

Finanţatorul formaţiei Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a fost dezamăgit după înfrângerea cu FCSB, dar consideră că arbitrajul lui Marcel Bîrsan a influenţat cursul jocului. Oficialul Ştiinţei a acuzat penaltiul dictat împotrivă, dar şi alte mici „ciupituri“.

„Am avut un galben corect la Badelj. Am avut aceeași situație cu Radunovic, la Cîmpanu și nu s-a dat galben. Am văzut că domul Bîrsan i-a plâns de milă lui Coman pe teren. Când am văzut că nu dă galben la faza cu Cîmpanu, atunci am zis ‘Ok, atunci Bîrsan are alte aspirații în această seară’. Nu dorim să fim prieteni cu arbitrii, dar vrem să fim respectați. Eu cred că suntem cea mai dezavantajată echipă“, a declarat Mihai Rotaru, la Digi Sport.

„Am văzut argumentația lui Marius Avram. Are o bază logică, îi respect argumentația, dar eu nu văd că mâna se îndreaptă către minge. Este o mișcare naturală a corpului. Ne așteptam la mai mult. Suntem frustrați! Eu consider că nu au fost mai buni decat noi. A fost un penalti, erau contre, nu cunosc un caz la fel. Mă uit la fotbalul european, la Premier League, şi nu am văzut un penalti la fel. Consider că trebuie să comparăm mere cu mere. Au fost faulturi sancționabile cu galben faulturile jucătorilor de la FCSB sau nu? Eu consider că în situații identice, arbitrul nu a procedat echitabil Nu ne ascundem în spatele arbitrajului. Am fost mai buni în prima repriză, am jucat cu atitudine, cu răutate. Asta ne-am dorit. Am jucat bine, dar un henț dat în prelungiri, plus două greșeli au scris istoria în acest meci“, a mai spus Mihai Rotaru

„Nu ne facem griji pentru play-off“

Mihai Rotaru a admis că echipa nu joacă la adevăratul potenţial şi ştie cauza şi îl creditează pe antrenorul Ivaylo Petev.

„Puteam marca doua-trei goluri. Suntem o echipă în căutare. Încercăm să ne schimbăm filosofia, orice echipă care e în căutare poate avea probleme. Nu ne facem griji pentru play-off. Suntem o echipă valoroasă, azi am arătat atitudine. Sperăm să îi prindem în play-off, să îi batem noi de două ori. Am spus-o de la început, așa este. În meciul tur, Badelj a ratat cu poarta goală. Ne-au bătut pe greșeli. Sunt jucători care au nevoie de acomodare, au nevoie de timp. E un jucător care nu a evoluat de aproape trei luni. Revine Crețu. Cred că vom arăta altfel și ne vom găsi linia.

Nu mă interesează câte puncte sunt față de FCSB. Sunt cinci puncte față de Rapid și CFR. Când a venit Ivaylo, m-a întrebat ce șanse avem la titlu. Eu am spus că maximum 30 la sută. Au scăzut șansele, dar nu ne-am bătut la campionat. Voiam să ne situăm pe podium și să câștigam Cupa. Ivaylo a venit într-un campionat nou, trebuie să avem răbdare. Am plecat pe un drum și nu ne vom întoarce”, a comentat Mihai Rotaru.

Citeşte şi: Ivaylo Petev: „Nu pot să fiu nemulțumit de dorința și joc“ (VIDEO)