Elias Charalambous: „A fost exact cu ne așteptam“ (VIDEO)

Antrenorul formației FCSB, Elias Charalambous, a fost încântat de victoria obținută la Craiova, 3-0 cu Universitatea. El și-a felicitat elevii pentru modul cum au abordat acest joc dificil. VEZI VIDEO!

„Înainte de toate vreau să-mi felicit jucătorii pentru atitudine, pentru efortul pe care l-au făcut. A fost exact cu ne așteptam, pe acest teren a trebuit să suferim ca să luăm cele trei puncte. În special în prima repriză am suferit mult, dar băieții au fost uniți și au luptat. Am marcat un gol extrem de important în prelungirile primei reprize. Apoi am știut că adversarii vor risca și am așteptat să greșească, astfel am marcat și cel de-al doilea gol. După am stat compacți și ne-am jucat șansele pe contraatac și băieții au reușit să marcheze din nou. Îi felicit pentru modul cum au jucat, dar ne așteaptă un drum lung, iar de mâine începem să pregătim următorul meci“, a declarat tehnicianul Elias Charalabous.

