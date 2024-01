Farul – FCU | „Marinarii“ nu vor să piardă niciun punct

Farul Constanţa şi FCU Craiova se întâlnesc vineri, de la ora 20.00, la Ovidiu, într-un meci din etapa 23 a Superligii.

Descoperă oferta Superbet pentru partida cu Farul!

Disputa de pe malul Mării Negre va fi arbitrată de Andrei Moroiță (Ploieşti), ajutat de asistenţii Romică Bîrdeş (Piteşti) şi Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa). Al patrulea oficial va fi Porumbel Valentin (Olteniţa).

VAR-ul va fi asigurat de Iulian Călin (Ştefăneşti) şi Valentin Avram (Bucureşti).

Observator din partea CCA va fi Vasile Bratu (Slobozia). LPF l-a numit supervizor pe Ştefan Popa (Bucureşti).

Oaspeţii sunt scumpi la vorbă

Din tabăra formaţiei FCU Craiova nu au apărut prea multe informaţii în această săptămână despre meciul cu Farul, semn că patronul Adrian Mititelu nu a trecut pentru înfrângerea din Giuleşti. Singura noutate este cooptarea fundaşului lituanian Rokas Lekiatas.

Intră în SuperSocial, singura rețea socială dedicată pariorilor din România, și găsește-ți inspirația!

„Fundașul central lituanian, în vârstă de 25 de ani şi o înălțime de 1.88 m, a semnat un contract valabil cu clubul nostru pe o perioadă de 6 luni, cu opțiune de prelungire pentru încă 2 ani și jumătate.

Rokas are 73 de meciuri în prima ligă din Lituania. El a evoluat în trecut la echipele Siauliai, Dziugas, ADM Lorqui (Spania), Suduva, Pakroujis, FA Siauliai, Panavezys, cea din urmă fiind ultima echipă la care a evoluat.

La nivel internațional, Rokas Lekiatas are 7 prezențe la Echipa Naționala a Lituaniei, la ultimele 5 meciuri fiind titular.

Rokas Lekiatas va îmbrăca tricoul cu numărul 3 al echipei noastre.

Îi dorim mult succes și cât mai multe performanțe!“, se arată într-un comunicat al clubului patronat de familia Mititelu.

Hagi: „Vom munci pentru a lua cele trei puncte“

De partea cealaltă, Farul Constanţa e pe cai mari după victoria cu Universitatea Craiova, din Bănie. Antrenorul „marinarilor“, Gică Hagi, este convins că meciul cu FCU este diferit faţă de cel cu Ştiinţa, întrucât de data aceasta formaţia sa trebuie să aibă iniţiativa în joc.

Verifică aici cotele Superbet pentru meciurile din SuperLiga!

„Am început anul foarte bine. Am avut o deplasare foarte grea la Craiova, unde echipa a arătat că am făcut o pregătire bună. Am câştigat într-o deplasare foarte grea, în faţa unui adversar foarte bun. Acum vine meciul de acasă, cu cealaltă echipă din Craiova. Va fi un meci total diferit, dar cu un adversar la fel de talentat şi de valoros. Jucăm acasă şi va fi puţin diferit, în sensul de a controla ritmul şi intensitatea jocului. Sperăm să o facem, să avem capacitatea asta. Eu sunt încrezător în potenţialul echipei. Sperăm ca prin revenirile lui Grameni şi Budescu să avem mai multe alternative şi echipa să ofere un fotbal foarte bun, aşa cum i-am obişnuit pe suporteri. Vom munci pentru a lua cele trei puncte. Sîrbu nu şi-a revenit încă. Benchaib are aceeaşi problemă pe care a avut-o în tur. Băluţă e cu noi, s-a antrenat, e bine, dar nu e pregătit de meciul ăsta“, a spus Gică Hagi.

Buzbuchi şi Popescu sunt precauţi

Despre duelul cu FCU au vorbit şi Alex Buzbuchi, noul portar titluar după plecare lui Aioani la Rapid, şi fundaşul Mihai Popescu. Aceşti speră ca Farul să repete evoluţia bună din etapa trecută şi să se revanşeze faţă de olteni pentru înfrângerea din tur.

„Va fi o partidă dificilă, ca oricare alta. Ştim cu toţii ce jucători talentaţi au. Unii au fost şi pe la noi şi îi cunoaştem destul de bine. Ne-au pus probleme în meciurile trecute şi mereu am avut partide disputate împotriva lor. Sperăm să fim inspiraţi, să ne impunem. Sunt fericit să joc pentru Farul. Sper să am o evoluţie bună şi să-mi ajut echipa să câştigăm. În sport este mereu presiune, dar sunt încrezător în forţele mele. Obiectivul nostru este să intrăm în play-off. După ne putem gândi şi mai departe. Deocamdată am câştigat un meci, diferenţa de puncte este mică şi în două etape se poate întâmpla orice. Trebuie să ne rămânem cu picioarele pe pământ şi să ne concentrăm pe meciul de mâine“, a declarat Alex Buzbuchi.

Descoperă cea mai bună ofertă de pariuri la Superbet!

„Cred că toate meciurile sunt dificile în acest an pentru noi. Avem un program destul de greu, dar sperăm să facem un joc la fel de bun precum cel din etapa trecută şi cu siguranţă vom câştiga. Au o echipă bună, cu jucători valoroşi şi au demonstrat asta şi la Rapid, unde au marcat trei goluri. Sper să nu o mai facă. Trebuie să ne impunem jocul şi să câştigăm“, a afirmat Mihai Popescu.

Superliga, etapa 23

Vineri, 26 ianuarie – ora 20.00: Farul Constanţa – FCU.

Sâmbătă, 27 ianuarie – ora 14.00: UTA Arad – Sepsi Sf. Gheorghe, ora 17.00: Oţelul Galaţi – Petrolul Ploieşti, ora 20.00: Dinamo – Rapid.

Duminică, 28 ianuarie – ora 14.00: AFC Hermannstadt – FC Botoşani, ora 17.00: Poli Iaşi – U Cluj, ora 20.00: Universitatea Craiova – FCSB.

Luni, 29 ianuarie – ora 20.00: CFR Cluj – FC Voluntari.

Clasament: 1. FCSB 47 puncte (golaveraj 42-20), 2. CFR Cluj 36 (37-22), 3. Rapid 36 (38-25), 4. „U“ Craiova 34 (32-25), 5. Sepsi 33 (33-25), 6. Farul 33 (32-32), 7. U Cluj 32 (30-32), 8. Petrolul 30 (23-22), 9. Hermannstadt 29 (28-25), 10. Oţelul 27 (23-23), 11. FCU 27 (36-37), 12. Voluntari 25 (27-35), 13. UTA 24 (23-32), 14. Iaşi 23 (25-37), 15. Dinamo 16 (13-32), 16. Botoşani 15 (21-39).

Citeşte şi: Horaţiu Moldovan a fost prezentat la Atletico Madrid