Universitatea Craiova – Farul | Orgolii mari, puncte importante

Universitatea Craiova și Farul Constanța se întâlnesc duminică, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Partida contează pentru etapa 22 a Superligii și se anunță extrem de încinsă, în ciuda frigului din Bănie.

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a desemnat o brigadă din București ca să împartă dreptatea în „Vulcan“. Arbitru central va fi Radu Petrescu, asistenți Mircea Grigoriu și Radu Ghinguleac, iar rezervă Bogdan Dumitrache.

VAR-ul va fi asigurat de Ovidiu Hațegan (Arad) și Andrei Antonie (București).

Observator CCA a fost numit Adrian Comănescu (Vâlcea). LPF l-a indicat supervizor pe Marian Bucurescu (București).

Ivailo Petev: „Sperăm să fim mai buni anul acesta“

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Ivaylo Petev, a declarat că este mulţumit de pregătirea de iarnă din Antalya. E speră într-o îmbunătăţire a jocului în acest an, începând chiar cu partida cu Farul.

„Ştiu că nu va fi uşor, este primul meci. Uitându-mă în ansamblu, eu sunt mulţumit de pregătire şi sperăm să fim mai buni în acest an. Jucătorii au lucrat foarte mult în această perioadă şi trebuie să arătăm asta în meciurile din campionat. Trebuie să facem tot posibilul să câştigăm duminică. Sperăm să arătăm mai bine la fiecare meci. Şi noi sperăm la ceva mare în acest an, asta este cel mai important pentru noi. Normal că am urmărit şi mişcările făcute de contracandidatele noastre. Eu consider că este mai important ceea ce vom face noi. Noi suntem cei mai importanţi“, a declarat Petev.

„Transferurile care s-au făcut până în acest moment vor ajuta echipa. Se va ridica atât calitatea, cât şi concurenţa în echipă. Ei trebuie să arate exact ceea ce au arătat la echipele de unde vin. Vor fi foarte multe speculaţii până se va termina perioada de transferuri. Mai pot apărea transferuri, sau nu, dar nu este cel mai important lucru acum. Suntem concentraţi pe meciul de duminică. Pentru mine cel mai important lucru când alegem un jucător este potenţialul pe care îl are să ajute echipa“, a mai spus Petev.

Mihai Căpăţînă: „Ne-am pregătit foarte bine“

Reprezentantul „vestiarului“, mijlocaşul Mihai Căpăţînă, a declarat că este încrezător înaintea partidei cu Farul, întrucât Știința s-a pregătit foarte bine în pauza de iarnă.

„Ne va aştepta o partidă foarte dificilă. Îi ştim foarte bine, am jucat de atâtea ori cu ei. Le ştim punctele forte, dar şi problemele pe care le au. Cel mai important va fi cum ne prezentăm la ora jocului. Cantonamentul ne dă încredere, pentru că ne-am pregătit foarte bine. Duminică jucăm cu un singur gând, acela de a obţine cele trei puncte. Statistică ne arată că au fost mereu meciuri spectaculoase cu Farul. Sperăm să fie așa şi duminică“, a spus Căpăţînă.

Gică Hagi: „Trebuie să facem bine ambele faze“

De partea cealaltă a baricadei, tehnicianul Farului Constanța, Gică Hagi, știe ce înseamnă un joc împotriva Științei în Bănie. El crede că „marinarii“ săi sunt concentrați asupra misiunii și vrea victoria.

„Mai sunt 9 meciuri de jucat, foarte importante pentru lupta noastră de a fi în obiectiv, să intrăm în play-off. Avem un program foarte greu. În începutul ăsta de an avem trei meciuri dificile, cu adversari foarte buni, în care trebuie să arătăm foarte bine. Trebuie să jucăm cel mai bun fotbal al nostru. Trebuie să facem bine ambele faze, să fim buni și pe tranziție. Sunt optimist, este entuziasm la echipă și încercăm să facem un an foarte bun“, a spus tehnicianul Farului.

„Îi avem suspendați pe Budescu și pe Grameni. Sîrbu are o problemă de anul trecut. Băluță se antrenează cu noi, dar nu e ok pentru meciul acesta. Restul sunt bine. Vom vedea cu cine vom aborda meciul de la Craiova, dar, repet, trebuie să facem bine ambele faze. Trebuie să fii pregătit să joci, indiferent de vreme sau de teren. Mentalitatea e aceeași. Mergem la fiecare meci cu gândul să-l câștigăm“, a completat Gică Hagi.

Superliga, etapa 22

Vineri, 19 ianuarie:

Sepsi – Poli Iaşi 6-0

Rapid – FCU Craiova 4-3

Sâmbătă, 20 ianuarie:

U Cluj – Hermannstadt 2-1

Petrolul – Dinamo 1-0

Duminică, 21 ianuarie:

ora 15.00: FC Botoşani – CFR Cluj

ora 20.00: „U“ Craiova – Farul Constanţa

Luni, 22 ianuarie:

ora 17.00: FC Voluntari – Oţelul Galaţi

ora 20.00: FCSB – UTA Arad

Clasament:

1.FCSB 44 puncte (golaveraj 38-20)

2.CFR Cluj 36 (37-21)

3.Rapid 36 (38-25)

4.„U“ Craiova 34 (31-23)

5.Sepsi 33 (33-25)

6.U Cluj 32 (30-32)

7.Petrolul 30 (23-22)

8.Farul 30 (30-31)

9.Hermannstadt 29 (28-25)

10.FCU 27 (36-37)

11.Oţelul 26 (22-22)

12.UTA 24 (23-28)

13.Voluntari 24 (26-34)

14.Iaşi 23 (25-37)

15.Dinamo 16 (13-32)

16.Botoşani 12 (20-39)

