Pyry Soiri, Anzor Mekvabishvili și Denil Maldonado au luat contact cu fanii Științei (VIDEO)

Universitatea Craiova le-a oferit suporterilor ocazia de a se întâlni vineri, la Electroputere Mall, cu cei trei jucători transferați în această iarnă. Așa cum era de așteptat, au fost mulți doritori de autografe și selfi-uri, fapt care i-a încântat pe Pyry Soiri, Anzor Mekvabishvili și Denil Maldonado. La final, noile vedete ale Științei au oferit declarații, pe care vi le prezentăm mai jos, în scris, dar și în clipul video.

Pyry Soiri:

„Am venit să câștig campionatul. Știu că a trecut ceva vreme de când de la ultimul mare trofeu, dar toată lumea muncește din club cu multă ambiție. Ne antrenăm din greu, vom da totul la fiecare meci și sperăm că la sfârșitul campionatului să ridicăm trofeul.

Îmi place mult orașul. Am venit de 5 zile, am cunoscut staff-ul, conducerea și puțin din oraș, dar toată lumea de aici este caldă, respectuasă și sunt încântat că sunt aici. Am văzut stadionul și așteptăm cu nerăbdare primul meci. Îmi doresc să joc și, bineînțeles, să câștigăm.

Când am auzit de interesul Craiovei m-am bucurat, pentru că este un club de tradiție, cu dorința de a reuși, la fel ca și mine. E multă motivație aici și mă bucur că iau parte la tot ce se întâmplă. A fost ușor să aleg“.

Anzor Mekvabishvili:

„Sunt foarte bucuros că sunt aici. Am văzut interesul acestei echipe, cu istorie, am văzut tot ce oferă și m-am bucurat. Atmosfera făcută de fanii noștri este foarte frumoasă și sper să fiu de folos echipei. N-a fost greu să ales, pentru că este un loc bun unde poți să-ți dovedești valoarea. Va fi o experiență foarte bună.

Voi da totul pentru ca echipa să câștige trofee. Îmi place baza unde ne antrenăm, sunt condiții foarte bune. Am văzut și stadionul, e foarte frumos! Deci nu trebuie decât să jucăm bine și să ne bucurăm alături de suporteri“.

Denil Maldonado:

„Mă simt foarte bine aici, mă simt ca acasă. Am foarte bine primit și sper să facem o treabă bună împreună. Cred că echipa are un nivel foarte ridicat și putem lupta pentru ambele trofee. Trebuie să muncim bine și cu siguranță vom fi recompensați la final. E clar că vrem titlul și să jucăm în Liga Campionilor“.

Citește și: „U“ Craiova – Farul | Mihai Căpățînă: „Avem un singur gând: cele 3 puncte“