Rapid – FCU | Cristiano Bergodi: „Vrem să debutăm cu dreptul în noul an“

FC Rapid Bucureşti şi FCU Craiova se întâlnest, vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Giuleşti“, într-o partidă contând pentru etapa 22 a Superligii.

Antrenorul echipei FC Rapid, Cristiano Bergodi, a declarat că se aşteaptă la un meci greu cu FCU, dar a subliniat că îşi doreşte să ca formaţia sa să înceapă cu dreptul noul an.

„Începem acest nou an cu un meci foarte dificil împotriva unei echipe bune, care de când a schimbat antrenorul joacă bine. Aşa că ne va fi greu cu FCU. Sunt curios şi eu cum ne vom prezenta după cantonament. Normal că vrem să debutăm cu dreptul în noul an şi să câştigăm primele trei puncte“, a afirmat tehnicianul, într-o conferinţă de presă.

„Sunt mulţumit de toate transferurile. Nu am ce să le reproşez conducătorilor noştri. Ceea ce trebuia să luăm, am luat. M-am gândit mai mult la atac, pentru că se ştie că am avut acele probleme în ofensivă cu accidentările. Sperăm ca noii jucători se vor integra cât mai repede. Sunt jucători de calitate, doi dintre cei patru au jucat în campionatul nostru… dar din ce am văzut, toţi ne pot ajuta. Vom vedea dacă vor juca mâine cu Craiova sau nu. Cred că ne-am mişcat cel mai bine în această perioadă de transferuri, sincer spun“, a adăugat Bergodi.

Superliga, etapa 22

Vineri, 19 ianuarie:

ora 17.00: Sepsi – Poli Iaşi

ora 20.00: Rapid – FCU Craiova

Sâmbătă, 20 ianuarie:

ora 17.00: U Cluj – Hermannstadt

ora 20.00: Petrolul – Dinamo

Duminică, 21 ianuarie:

ora 15.00: FC Botoşani – CFR Cluj

ora 20.00: „U“ Craiova – Farul Constanţa

Luni, 22 ianuarie:

ora 17.00: FC Voluntari – Oţelul Galaţi

ora 20.00: FCSB – UTA Arad

Clasament:

1.FCSB 44 puncte (golaveraj 38-20)

2.CFR Cluj 36 (37-21)

3.„U“ Craiova 34 (31-23)

4.Rapid 33 (34-22)

5.Sepsi 30 (27-25)

6.Farul 30 (30-31)

7.Hermannstadt 29 (27-23)

8.U Cluj 29 (28-31)

9.FCU 27 (33-33)

10.Petrolul 27 (22-22)

11.Oţelul 26 (22-22)

12.UTA 24 (23-28)

13.Voluntari 24 (26-34)

14.Iaşi 23 (25-31)

15.Dinamo 16 (13-31)

16.Botoşani 12 (20-39)

