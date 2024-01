Alex Mitriţă, încă o dovadă de dragoste pentru Ştiinţa

Alex Mitriţă a demonstrat de ce este unul dintre cei mai iubiţi jucători ai Universităţii Craiova. Pe lângă calităţile sale tehnice, „Piticul atomic“ are şi o inimă de „leu“. Fotbalistul craiovean a comentat din Antalya dezvăluirea făcută de către finanţatorul Mihai Rotaru, potrivit căreia în vara trecută a dat la o parte o ofertă importantă din Arabia Saudită, dar şi una din SUA, de la Inter Miami, pentru a îmbrăca din nou tricoul alb-albastru. Altfel spus, Alex Mitriţă i-a preferat lângă el pe actualii colegi, în locul marelui Lionel Messi.

„Visul meu cu această echipă a fost să câștig un trofeu și va fi în continuare. De asta m-am întors la Craiova! Am luat-o ca pe o provocare, mi-am dorit foarte mult să mă întorc acasă și să realizez acest lucru. Au fost oferte. Și de la această echipă (Inter Miami – n.r.), dar am spus că am venit cu sufletul acasă. Am vise la Craiova și eu sper să le realizez. Am luat-o ca pe o provocare și sper să o duc până la capăt. (n.r. Ai prefera un titlu cu Universitatea Craiova decât un sezon cu Lionel Messi în echipă?) Corect. Pentru mine, da! Sunt din Craiova, născut și crescut în Craiova. Pentru mine e acasă și această echipă e în inima mea“, a declarat Alexandru Mitriță, conform Fanatik.

Alex Mitriţă (28 ani) a mai evoluat în MLS, la New York City. În trecut, „Piticul atomic“ a mai evoluat pentru CS Turnu Severin, FC Viitorul, Steaua U21, Pescara, Universitatea Craiova, Al-Ahli, PAOK Salonic şi Al-Raed.

În acest sezon, Alex Mitriţă a marcat de 8 ori în acest sezon competiţional. El mai are contract cu Universitatea Craiova până în 30 iunie 2026 şi are o cotă de piaţă de 2.800.000 de euro.

