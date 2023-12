Hermannstadt – „U“ Craiova 2-1 | Alex Mitriță: „Acest teren ne-a afectat“

Atacantul formației Universitatea Craiova, Alex Mitriță, nu a fost mulțumit de jocul de la Sibiu și consideră că se putea obține mai mult cu Hermannstadt.

„Erau 3 puncte foarte importante pentru noi, ajungeam aproape de FCSB. Am revenit foarte repede după gol, aveam multă încredere, dar am primit al doilea gol imediat și asta ne-a pus capac. Trebuia să avem o reacție după acel gol. A fost o minge pierdută de mine, trebuia să-mi repar greșeala. Sunt bucuros că am făcut-o, dar nu acest lucru era important, ci cele 3 puncte. Acest teren ne-a afectat foarte mult. Dacă nu era echipa, nu reușeam aceste goluri și assist-uri.

Trebuie să avem o reacție după această înfrângere. Trebuie să câștigăm neapărat cu Iașiul acasă. Va fi un meci extrem de greu. Trebuie să ne mobilizăm, să vedem unde am greșit și să nu mai repetăm la partida următoare“, a spus Mitriță, care a ajuns la 6 goluri marcate și 6 assituri.

