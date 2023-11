Declaraţiile jucătorilor români după meciul cu Elveţia, ultimul din preliminariile Euro2024

Naţionala României a câştigat Grupa I a preliminariilor EURO 2024, după ce a învins formaţia Elveţiei cu scorul de 1-0 (0-0), marţi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti. Disputa a contat pentru etapa a 10-a, ultima din Grupa I a preliminariilor Campionatului European din 2024. Golul care a făcut diferența a fost marcat de Denis Alibec, după un assist al lui Moruțan (’50). În urma acestui rezultat, formația noastră a încheiat pe primul loc în grupă.

România va fi prezentă pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016.

Declaraţiile jucătorilor români după ultima reuşită:

Denis Alibec:

„Cred că este cel mai frumos moment din viaţa mea, să reuşesc să marchez în faţa 50.000 de români, să ne bucurăm alături de ei. Şi le mulţumim că au fost alături de noi. E visul oricărui tânăr fotbalist să ajungă la un turneu final cu naţionala sa. Sunt foarte fericit şi sunt mândru de această echipă. Le mulţumim enorm suporterilor. Au fost superbi pe toată durata campaniei. Îi aşteptăm într-un număr cât mai mare la EURO şi le promitem că vom face o figură frumoasă.

Au fost şi momente grele, în special cu Elveţia, care are nişte jucători fantastici, pasează excelent… Aşa vor fi, cu siguranţă, toate meciurile la EURO. De la început, de la prima convocare, am crezut că ne putem califica. Am zis că este şansa unei generaţii şi că trebuie să facem lucrul ăsta împreună. Suntem o familie, ne bucurăm unul pentru celălalt. Luptăm pentru România şi suntem alături unul de celălalt până la capăt. Încerc să fiu prezent în Germania, să joc cât mai bine la echipa de club şi să vin aici pregătit sută la sută să dau totul. Nu mă interesează cu cine picăm, important e să fim noi bine. Sperăm să le dăm românilor motive de bucurie în Germania“, a declarat Denis Alibec.

Nicolae Stanciu:

„Pentru mine şi pentru colegii mei este cea mai mare realizare din carierele noastre. Nu cred că putea fi un scenariu mai frumos decât să jucăm acest meci calificaţi, cu 50.000 de oameni în tribune. Sunt senzaţii unice, pe care nu pot să le descriu în cuvinte. Sunt sigur că odată cu această calificare suporterii nu vor mai trebui să aştepte prea mult pentru altă calificare.

Să joci cu banderola pe mână în faţa propriilor suporteri este maximum din ce am trăit până acum. Nu voi trăi foarte mult timp o asemenea bucurie. Dar toţi suntem conştienţi şi vrem să facem un EURO de neuitat. Sunt convins că românii noştri vor lua cu asalt Germania şi că vom avea parte de mulţi suporteri în tribune. Presiunea este mare, dar am arătat pe parcursul acestei campanii că suntem în grup matur, că suntem cu picioarele pe pământ şi nu ne hazardăm. Mai sunt şase luni până atunci, avem timp să gândim şi mai bine jocul. Vor fi mai multe meciuri amicale şi sunt sigur că naţionala va arăta mult mai bine“, a spus Stanciu.

Răzvan Marin:

„Ne doream să fim pe primul loc. Am realizat asta şi ne bucurăm că am reuşit să bucurăm o ţară întreagă. Suporterii au plecat fericiţi de la stadion şi ne bucură acest lucru. Am spus de la început că ne vom bate pentru primul loc. Am avut încredere în grup şi cu puţină şansă am reuşit să terminăm grupa pe primul loc. Cred că grupul şi atmosfera de la echipa naţională au făcut să terminăm grupa pe prima poziţie. De departe este cel mai frumos moment al carierei mele. Mă bucur că fac parte din această generaţie care a reuşit să o scoată la capăt ‘cu chiu cu vai’ aşa cum se spunea la început, dar am reuşit să facem asta. Am demonstrat pe teren că meritam să terminăm pe primul loc în grupă.

Am ridicat ştacheta în acest moment şi mergem în Germania să facem o treabă foarte bună. Nu mă interesează adversarii, vom vedea ce va fi la tragerea la sorţi în câteva zile“, a spus Marin.

Florinel Coman:

„Ştiam că sunt două meciuri cruciale şi ne-am dedicat 100%. Ne bucurăm că a venit atâta lume la stadion şi i-am făcut fericiţi. Când am văzut grupa mi s-a părut că e accesibilă, voiam să ne calificăm. Cu siguranţă această calificare trebuie pusă în ramă. Nu am pierdut niciun meci, e un grup excepţional, e un grup fantastic.

Normal că sunt pregătit să mergem la EURO. Suntem pregătiţi toţi! Acum trebuie să muncim din ce în ce mai mult. Nu pot să spun acum pe cine mi-aş dori ca adversari. De noi depinde până la urmă, nu doar de adversar. Şi depinde şi de ziua pe care o prinzi. Franţa mi se pare cea mai grea echipă. Ne vom pregăti foarte bine, pentru că de acum începe greul. Ne-am atins obiectivul, trebuie să ţinem steagul sus, pentru că noi am adus lumea la stadion prin această campanie fără eşec. Lumea va dori din ce în ce mai mult, şi trebuie să-i bucurăm pe oameni“, a punctat Florinel Coman.

