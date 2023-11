Edward Iordănescu: „Echipa naţională scrie istorie şi merge la EURO“

Selecţionerul României, Edward Iordănescu, a fost tare mândru după victoria cu Elveţia, 1-0 pe Arena Naţională, în ultimul meci al preliminariilor EURO 2024. El a declarat că după foarte mulţi ani echipa naţională „scrie istorie şi merge la turneul final câştigând grupa de o manieră de necontestat“.

„Am numai cuvinte de recunoştinţă pentru aceşti băieţi minunaţi, care au arătat spirit fantastic, caracter fantastic şi valoare. Aceşti băieţi au fost fabuloşi într-o campanie fabuloasă. Eu le sunt recunoscător şi sunt mândru de ei. Personal, doar un singur merit major am avut în această campanie: acela că am crezut necondiţionat în acest grup care s-a format! După foarte mulţi ani, echipa naţională scrie istorie şi merge la un turneu final câştigând o grupă de o manieră de necontestat“, a spus selecţionerul, citat de Agerpres.

„A fost cea mai mare provocare să reuşim să depăşim momentele de euforie de după partida cu Israel. Erau normale după o pauză de 8 ani. Euforia a fost foarte mare şi n-am avut timp să ne aşezăm. Dar băieţii au arătat azi (marţi – n.r.), din nou, foarte mult caracter. Grupul acesta are o capacitate incredibilă de a-şi însuşi lucruri. Azi, Elveţia a întâlnit o altă echipă a României faţă de meciul tur.

În primul rând la alt nivel, cu mai multă încredere, cu o organizare superioară, dar şi cu 50.000 de români în spate. Am încercat să pregătim cât mai bine acest joc, au fost multe schimbări, cinci… Dar mesajul meu a fost că am încredere totală în toţi. Cine a intrat cu Israel a făcut lucruri deosebite. Cine a intrat azi, la fel. Tuturor celor care au jucat în această campanie trebuie să le fim recunoscători. Românii trebuie să fie mândri de ei“, a completat Edward Iordănescu.

Nu a uitat să-şi „atingă“ contestatarii

Tehnicianul a menţionat că anumite critici primite de-a lungul campaniei de calificare de el şi jucători au fost juste. A punctat însă că au fost şi multe jigniri pe care nu le-au meritat.

„Au fost multe momente dificile. Lumea nu ştie ce e în interior. Efort, timp, sacrificii, dar eu am fost pregătit să le fac pe toate, să îmi pun toată energia în slujba echipei naţionale. Sigur că ar fi fost mai uşor dacă am fi fost mai toleranţi, mai răbdători, dacă susţineam mai mult jucătorii. Au fost multe atacuri şi la adresa lor şi m-au durut la fel de mult. Dar Dumnezeu ne-a dat puterea să muncim şi să depăşim orice obstacol şi să avem un parcurs la care prea puţini se aşteptau. Faptul că au fost multe critici din anumite puncte de vedere ne-au şi ajutat. Au fost şi analize obiective, juste, iar asta ne-a făcut să fim mai buni. Dar au fost şi multe jigniri pe care nu le-am meritat. Nici jucătorii şi, probabil, nici eu. Absolut toată munca mea de dinainte mi-a fost contestată total şi nu a fost corect“, a precizat Edward Iordănescu.

„Porţile rămân deschise tuturor jucătorilor, dar nu prea larg“

Edward Iordănescu a recunoscut că în jocul echipe naţionale mai sunt lucruri care pot fi îmbunătăţite.

„Am plecat cu un singur gând: să ne calificăm. Ambiţiile au crescut pe parcurs şi mă bucur că am reuşit să terminăm pe primul loc la o diferenţă de puncte care, după campania din Liga Naţiunilor, părea imposibilă. Acum, după un mic răgaz, vom trece la analiză şi concluzii. Vom vedea ce am făcut bine şi mai puţin bine, pentru că sunt şi lucruri care sigur că pot suferi îmbunătăţiri. Dar cred că am pus o bază solidă şi aceea înseamnă organizarea de joc, spiritul, faptul că am făcut atâtea jocuri fără gol primit şi că avem cea mai bună defensivă. E meritul lor că în această campanie am reuşit să creştem ca şi grup atât de mult. E incredibil! Porţile echipei naţionale rămân deschise tuturor jucătorilor, dar nu foarte larg, pentru că avem un nucleu. Însă procesul de selecţie continuă“, a afirmat Iordănescu.

Noul obiectiv va fi fixat după tragerea la sorţi

Selecţionerul României a punctat faptul că va vorbi despre obiectivul primei reprezentative la Euro după tragerea la sorţi a grupelor. Aceasta va avea loc pe 2 decembrie.

„Despre obiectivul la EURO putem să dăm mai multe detalii după tragerea la sorţi. Mai întâi trebuie să ne cunoaştem adversarii. Echipa poate să treacă la noul nivel. Avem nevoie să mai creştem un nivel până la turneul final. Trebuie ca toată lumea să aibă încredere în acest grup. Şi să înţeleagă totodată că poate vor fi şi momente mai puţin fericite, pentru că ăsta este fotbalul. Nu îmi doresc niciun adversar anume la tragerea la sorţi şi nici să evităm pe unul.

Trebuie să ne bucurăm de acest parcurs, să ne pregătim cât mai bine de EURO, pentru că acolo vor fi echipe de nivel extrem de ridicat. Trebuie să facem o impresie bună şi acolo. Iar eu am încredere că o putem face. Îmi doresc ca la turneul final românii să vină în număr cât mai mare şi să creadă în această echipă. Pentru că împreună suntem mai puternici. Echipa naţională a României poate să facă o figură frumoasă la EURO“, a explicat Edward Iordănescu.

Nu ştie dacă rămâne şi preliminariile CM

Întrebat dacă va rămâne la conducerea naţionalei României şi în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026, Iordănescu jr. a răspuns:

„Habar nu am ce urmează după EURO. Îmi doresc linişte pentru a pregăti turneul final. Apoi o să plec la tragerea la sorţi şi o să rămân ca să caut locuri potrivite pentru cantonamentul naţionalei. Nu ştiu dacă băieţii aşteaptă hoteluri luxoase, dar cu siguranţă nu vor fi. Vom căuta o bază sportivă izolată unde să lucrăm în linişte. După EURO vom vedea drumul pe care va merge fiecare. Dar fiţi siguri că în decizia mea va conta foarte mult ce se întâmplă şi la EURO“.

Citeşte şi: Preliminarii Euro 2024 | România – Elveția 1-0. Am încheiat cu fruntea sus