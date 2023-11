Răzvan Burleanu: „Vrem ca această generaţie să fie cea mai bună din ultimii 20 de ani“

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, duminică, pe Aeroportul „Henri Coandă“, la întoarcerea lotului echipei naţionale din Ungaria, după meciul cu Israelul, câştigat cu 2-1, că nu este mulţumit doar cu această calificare la EURO 2024. El a punctat că îşi doreşte ca formaţia pregătită de Edward Iordănescu să devină cea mai bună reprezentativă din ultimii 20 de ani!

„Au fost şapte ani de sacrificii, de eforturi, în care poate uneori am fost prea aspru criticaţi. Dar criticile ne-au ajutat foarte mult. Le mulţumim suporterilor că au avut răbdare şi încredere în tot acest proiect şi familiei fotbalului românesc, care s-au conectat la această strategie şi viziune. Indiferent pe ce loc terminăm în grupă, va urma o perioadă intensă de pregătiri, încât să avem această capacitate să trecem la o etapă următoare.

Nu suntem mulţumiţi doar cu această calificare. Ne dorim ca această generaţie să fie cea mai bună din ultimii 20 de ani şi trebuie să credem în asta! Şi pentru asta trebuie să muncim zi de zi în lunile următoare. Veţi vedea acest lucru la nivelul fiecărui jucător. În ciuda faptului că nu avem rezultate sportive la nivelul cluburilor, această performanţă a echipei naţionale confirmă că fotbalul românesc este pe un trend pozitiv, fiindcă în ultimii nouă ani înregistrăm cea mai mare creştere de participare în ceea ce priveşte numărul copiilor care joacă fotbal“, a declarat Burleanu, citat de Agerpres.

Aprecieri la adresa selecţionerului

Preşedintele FRF a avut cuvinte de laudă la adresa selecţionerului Edward Iordănescu şi şi-a arătat încă o dată susţinerea pentru păstrarea lui în funcţie.

„Edi Iordănescu a avut o contribuţie importantă în ceea ce priveşte o cultură a performanţei la nivelul primei reprezentative. A produs o reacţie la nivelul jucătorilor, pe care am văzut-o transformată în ceea ce numim o familie, o coeziune, un spirit al grupului. Şi asta s-a concretizat pentru dorinţa unică de a reuşi împreună. Acesta a fost elementul diferenţiator în această campanie.

L-am felicitat că a avut capacitatea ca, alături de noi în toată această perioadă de timp, să treacă prin aceste eforturi sacrificii care nu au fost uşoare nici pentru el. Pentru un selecţioner, să continue după o campanie în care nu ne-am îndeplinit obiectivul din Liga Naţiunilor, înseamnă un act mare de curaj, dar şi de responsabilitate. El a conştientizat că suntem pe un drum bun şi că avem nevoie doar de puţină răbdare“, a completat Burleanu.

„Am plâns de bucurie“

Oficialul FRF a afirmat că după meciul din Ungaria a plâns de bucurie pentru că România a reuşit calificarea la turneul final.

„În primul rând, cred că ar trebui să începem cu povestea din timpul meciului şi apoi de după meci. Şi ca să fiu într-un moment de sinceritate cu dumneavoastră, v-am spus că sunt foarte încrezător. Şi acest mesaj a venit de foarte multe ori şi din partea staffului tehnic, ceea ce contează foarte mult, fiindcă nu poţi să spui decât ceea ce crezi. După care, imediat după meci, iar ca să fiu într-un moment de sinceritate, meciul a fost trăit la cea mai mare intensitate. Nu cred că am mai trăit, cel puţin eu, un meci la o asemenea intensitate.

După meci, am plâns. Am plâns de bucurie, şi pot să vă împărtăşesc că este a doua oară în viaţa mea când plâng de bucurie. Prima dată am plâns când fetiţa mea s-a născut, acum trei ani şi jumătate. Iar aseară am plâns din nou de bucurie, fiindcă pur şi simplu ce s-a întâmplat este o consecinţă a tuturor lucrurilor pe care le-am văzut de foarte multe ori în ultimii 7 ani. Ceea ce e mai frumos este că această victorie nu este una întâmplătoare“, a spus Răzvan Burleanu.

Calificarea, un moment de inspiraţie pentru tineri

El îşi doreşte ca această calificare să fie o sursă de inspiraţie pentru întreaga societate românească: „Încrederea a fost la un nivel foarte înalt în cee ace priveşte stafful tehnic şi pe jucători şi am simţit aceeaşi încredere din partea suporterilor români. Iar lucrurile acestea ne-au ajutat să fim neînvinşi în această campanie de calificare şi să fim calificaţi cu un meci înaintea finalizării acestei campanii. De aceea este o călătorie extrem de frumoasă.

De aceea mi-aş dori ca această călătorie să fie o sursă de inspiraţie pentru ca un număr cât mai mare de copii să se apuce de fotbal, pentru ca tinerii români să-şi asume funcţii de conducere, responsabilităţi, fie în mediul public sau privat. Ne dorim ca această calificare să fie o sursă de inspiraţie pentru întreaga societate, pentru noi toţi, pentru că nu este doar o victorie a acestei generaţii de eroi aşa cum am numit-o, şi care abia de acum va arăta ceea ce poate“.

Răzvan Burleanu a precizat că subiectul acordării primelor de calificare nu este unul fierbinte, jucătorii urmând să fie recompensaţi pentru performanţă: „Situaţia financiară nu a reprezentat niciodată un subiect fierbinte în toată această perioadă de timp. Federaţia a fost în cea mai bună stabilitate financiară. Şi cu siguranţă primele vor fi plătite la timp“.

