Israel – România 1-2 | Edi Iordănescu: „O bucurie fără margini“

Calificarea la Euro 2024 i-a adus selecționerului Edi Iordănescu un plus de imagine, de recunoaștere și o mare bucurie. Imediat după meciul cu Israel, tehnicianul s-a arătat extrem de bucuros pentru îndeplinirea obiectivului și a profitat de moment să bată obrazul contestatarilor.

„O bucurie fără margini, zilele următoare vom conştientiza. Sunt mândru de băieţi! Am crezut în ei şi au demonstrat că au valoare, caracter, au demonstrat că sunt un grup imbatabil, pentru că suntem imbatabili în această campanie. Ne dorim să rămânem aşa. Această calificare s-a construit cu fiecare decizie şi cu fiecare picătură de sudoare pe care aceşti băieţi au pus-o în slujba naţionalei. Critici au fost din prima zi când am venit. Probabil dacă era mai multă toleranţă puteam face mai bine şi mai repede. Nu a fost un mediu uşor. Consider că mi s-au făcut şi multe nedreptăţi.

Vreau să mulţumesc familiei, pentru că au fost alături necondiţionat. Au venit peste tot după echipa naţională. Le mulţumesc tuturor celor care au crezut în naţională, le mulţumesc şi celor care au fost sceptici, sper că i-am convins. Mulţumesc şi echipei. Sunt mulţi oameni de calitate, foarte profesionişti. Și mulţumesc Federaţiei şi preşedintelui care mi-a dat mână liberă totală. Nu în ultimul rând, îi mulţumesc lui Dumnezeu, pentru că sunt credincios. A fost alături de mine tot timpul şi mi-a auzit rugăciunea“, a fost discursul selecţionerului, la Prima Sport.

Citește și: Preliminarii Euro 2024 | Israel – România 1-2, în Germania ajungem și noi