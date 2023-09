Laurențiu Reghecampf, îngrozit după ultimul „accident“

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf, afirma că înfrângerea cu Farul a fost un accident. Acum, după umilința din Ghencea, 0-3 cu FCSB, „Reghe“ a fost debusolat de cele văzute și trăite. El a admis că este posibil să fi greșit formula de start, dar a fost dezamăgit și de prestația jucătorilor și anunță măsuri.

„O primă repriză foarte slabă din toate punctele de vedere. N-am fost agresivi, am pierdut multe mingi, am pierdut goluri din posesia noastră. Am foarte multe lucruri care îmi vin în cap și trebuie să le ordonez cumva, să analizez. Dar sunt foarte multe momente când arătăm că o echipă normală, nu una care își dorește să câștige. Am spus ‘sper’! (n.r. că echipa vă arata altfel). Trebuie să fac analiza, poate nu am ales cei mai buni jucători. Poate unii ar trebui să gândească și să încerce să pună mai mult suflet în anumite momente. Nu dau vina pe nimeni. Am pierdut ca o echipă, trebuie să ne revenim tot împreună. Pe hârtie în atac arătăm bine, dar Koljic nu și-a revenit, Ivan joacă pe o poziție care nu e 100% a lui“, a explicat tehnicianul de 47 de ani.

„Am încercat să improvizăm anumite chestii, să-i dăm posibilitatea lui Baiaram să vină în stânga. Cel mai tare mă deranjează atitudinea, că nu intrăm în contact cu adversarii. Bineînțeles că îmi reproșez și mie, și eu fac parte din același colectiv. Dacă azi am pierdut cu 0-3, e și vina mea. Foarte multe lucruri le-am spus, atât la pauză, cât și la final“, a mai spus Reghe.

„Nu vor pleca jucători!“

Laurențiu Reghecampf a lămurit absențele lui Jovan Markovic și George Cîmpanu de la această partidă.

„E un moment în care trebuie să luăm niște decizii. Nu vă duceți așa departe, nu vor pleca jucători. Privind randamentul jucătorilor la antrenamente, la meciuri. N-avem cum să-i dăm afară. Markovic și Cîmpanu n-au lipsit, n-au făcut parte din lot. Am decis să-i lăsăm acasă. Eu sunt aici să antrenez echipa, nu să trag semnale de alarmă“, a spus Reghecampf.

