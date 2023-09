Andrei Ivan, după înfrângerea cu FCSB: „Am făcut o primă repriză foarte slabă“

Universitatea Craiova a capotat pe Ghencea, cu FCSB, iar atacantul Andrei Ivan nu a reușit să ofere o explicație clară la prestația jalnică pe care au avut-o alb-albaștrii.

„Chiar nu-mi găsesc cuvintele. Am făcut o primă repriză foarte slabă, am luat trei goluri ca niciodată. Nu cred c-am luat vreodată atâtea în prima parte. Când am intrat în vestiar, nu-mi venea să cred. Nu știu ce s-a întâmplat cu noi. A vorbit mister cu noi și am ieșit cu altă față În cea de-a doua ne-am creat ocazii, dar nu am reușit să marcăm. Ne îngrijorează acest lucru, dar sperăm ca de la următorul meci să marcăm și noi. Am pierdut repede mingi, degeaba avem posesia dacă nu avem și multe ocazii. Chiar nu pot să-mi dau seama“, a spus „Jdechi“.

Întrebat despre echipa națională, Andrei Ivan speră să-și reintre în formă și să fie convocat pe viitor: „Am vorbit cu mister Edi și va trebui să vorbesc din nou cu dânsul și o să decidă. Da, m-a contactat și sper să fie totul bine. Trebuie să am evoluții foarte bune și cred că o să fiu convocat. La următoarea selecție sper să fiu acolo. Vreau să marchez întâi pentru club și după pentru echipa națională“, a spus Ivan.

