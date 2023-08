Mititelu exclude o revenire a lui Nicolo Napoli: „E capitol închis“

Patronul echipei FCU Craiova, Adrian Mititelu, nu s-a hotărât încă asupra viitorului antrenor, după ce l-a pus pe liber pe Nicolae Dică. „Ajică“ a declarat că are două-trei variante pentru postul vacant şi a exclus o revenire a lui Nicolo Napoli.

„Mai am două-trei variante de antrenor, nu atât de bine cotate ca Șumudică. Sunt antrenori în care am încredere. Cu cât trece mai mult timp, cu atât e mai rău. Nu am o problemă cu Napoli, dar e capitol închis. Să-l mai sune și alte echipe. Eu mi-am făcut datoria față de el, l-am chemat de atâtea ori. Să-l încerce și alte echipe. E liber de contract, e disponibil să vină în România. Suntem prieteni, ne respectăm, dar s-a terminat colaborarea dintre noi pentru că e mai bine pentru ambele părți. Pe Napoli îl știu de atâta timp…. Dar ca să nu mai fie discuții, că am văzut și pe net, Napoli nu vine la Craiova. Nu înseamnă că-l disprețuiesc, dar nu se pune problema să mai colaborăm profesional. Chiar mai vorbesc cu el, că mi-e drag de el ca om. Am păstrat legătura, da. Ne dăm mesaje scurte”, a spus Mititelu, la Playsport.

