Liga 2 | Viitorul Pandurii a cedat cu Ceahlăul. Călin Cojocaru, supărat pe jucători

Viitorul Pandurii Târgu Jiu a cedat clar, cu 2-0, în partida susţinută sâmbătă, pe stadionul „Municipal“, în faţa Ceahlăului Piatra Neamţ. Moldovenii au marcat prin Cristin Jalba (’29) şi Marius Savu (’41). Partida a contat pentru etapa a 3-a din Liga 2.

Viitorul Pandurii: R. Geantă – Dănescu (’46, Dr. Popa), R. Vulpe (’81, Buțurcă), Mrsulja, Jozic, D. Savu, Godja, Tiihonen (’46, N. Geană), Brînzan, Acolatse, Andreaș (’46, Gîrbiță).

În etapa 4 a Ligii 2, Viitorul Pandurii joacă în deplasare la CSC Dumbrăvița, meciul fiind programat sâmbătă, 26 august, de la ora 11.00.

Călin Cojocaru: „M-a deranjat atitudinea unor jucători“

La finalul disputei de la Târgu Jiu, antrenorul gorjenilor, Călin Cojocaru, a dat vina inclusiv pe oboseala acumulată în urma jocului din Cupa României, deși nu a mizat pe aceeași jucători. În plus, Ceahlăul a jucat și ea în Cupă, plus că a făcut o deplasare lungă până în Gorj.

„O echipă solidă, despre care știam că e puternică pe faza ofensivă. Dar cu toate astea nu cred că a ajuns la poartă în primele 30 minute! La prima intrare în careul nostru au dat o bară pe o centrare din lateral, apoi gol pe diagonale de 60 de metri și, pe fondul adormirii fundașului nostru stânga și a mijlocașului stânga. Au marcat cu centrări în gura porții. Pe parcursul meciului am reușit să echilibrăm jocul, dar fără să avem ocazii clare. Puteam să facem 1-2, prin minutul 60, cred, apoi a fost un joc haotic! Nu am mai avut forță! O dau și eu «pe românește»: s-a văzut oboseala după meciul de Cupă (…)”, a spus Cojocaru, citat de liga2.prosport.ro.

„Oricum, pe mine m-a deranjat atitudinea unor jucători cărora le-am mai dat și azi o șansă, deși nu meritau să fie azi pe teren. Mi-au demonstrat încă o dată că nu fac ceea ce trebuie, ceea ce le cer! Adevărat că nu avem forță în atac (Viitorul Pandurii a marcat un singur gol în patru jocuri oficiale – n.r.). Dar azi am pierdut împotriva unei echipe cu care nu trebuia să pierdem, fiindcă nu ne-a «omorât cu fotbalul», dar care a fost pragmatică. Eu sunt dezamăgit de cei care se plângeau sezonul trecut că nu joacă, că nu am încredere în ei, acum le-am dat încredere, dar se pare că nu au ei încredere în ei. Am avut o singură ocazie clară, prin Geană, prin minutul 55“, a mai spus Călin Cojocaru.

Liga 2, etapa 3:

Sâmbătă, 19 august: Progresul Spartac – Concordia Chiajna 0-6, CSM Reșița – CSC Dumbrăviţa 2-1, Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Ceahlăul Piatra Neamţ 0-2, Metaloglobus Bucureşti – CSM Slatina 1-1, CSM Alexandria- CSC Şelimbăr 0-1, Corvinul Hunedoara – Csikszereda Miercurea Ciuc 2-0.

Duminică, 20 august: CS Mioveni – Unirea Slobozia 1-1, CS Tunari – FC Argeş 1-1, Unirea Dej – CSA Steaua 0-2 (în desfăşurare).

Marţi, 22 august – ora 19.00: Chindia Târgovişte – Gloria Buzău.

Clasament: 1. Șelimbăr 9 puncte (golaveraj 4-0), 2. Corvinul 7 (4-1), 3. Chiajna 6 (9-1), 4. Ceahlăul 6 (7-2), 5. Slatina 5 (4-2), 6. Steaua 5 (4-2), 7. Slobozia 5 (3-2), 8. Buzău 4 (2-1), 9. Mioveni 3 (1-1), 10. Argeș 3 (1-1), 11. Alexandria 3 (1-2), 12. Csikszereda 3 (3-5), 13. Dej 3 (1-4), 14. Reșița 3 (2-6), 15. Chindia 2 (1-1), 16. Metaloglobus 2 (2-3), 17. Tg. Jiu 2 (1-3), 18. Dumbrăvița 1 (1-2), 19. Tunari 1 (3-6), 20. Spartac 0 (0-9).

