Ionuţ Mitran a plecat de la Universitatea Craiova, la CSM Slatina

Considerat multă vreme un fundaş de viitor, Ionuţ Mitran s-a pregătit bine şi şi-a aşteptat rândul ca să „prindă“ lotul primei echipe a Universităţii Craiova. Acest lucru nu s-a întâmplat! Fotbalistul de 21 de ani a decis să plece definitiv la divizionara secundă CSM Slatina. El a mai jucat acolo sub formă de împrumut.

„Ionuţ Mitran se întoarce la CSM Slatina. Fundaşul dreapta, transferat definitiv.

Fotbalist ce în stagiunea trecută a evoluat sub formă de împrumut, de la Universitatea Craiova, Ionuţ Mitran revine la echipa noastră, sub comanda tehnicianului Daniel Oprescu. Fundaşul dreapta cu prezenţe în naţionala Under 21, în vârstă de 21 de ani, este transferat definitiv de clubul slătinean. Ionuţ Mitran este un fotbalist născut în Grădinile, judeţul Olt. În stagiunea trecută a fost jucător de bază în angrenajul echipei CSM Slatina. Bine ai revenit, Ionuţ Mitran!”, au anunţat oficialii grupării de pe malul Oltului pe pagina oficială de Facebook.

Ionuț Mitran este cotat de Transfermarkt la 125.000 de euro. El a evoluat doar 10 meciuri pentru Universitatea Craiova, în timp ce în tricoul celor de la CSM Slatina a bifat 21 de partide în sezonul trecut.

