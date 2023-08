Liga 2 | CSM Slatina rămâne neînvinsă în noul sezon

CSM Slatina a obţinut un punct în deplasarea din etapa a 3-a din Liga 2, după ce a remizat sâmbătă, 1-1, cu Metaloglobus Bucureşti. Gazdele au deschis scorul prin Georgian Honciu (’44). Oltenii au revenit prin Cătălin Doman, care a transformat o lovitură de la 11 metri, obţinută de Claudiu Dragu (’88).

CSM Slatina: Dincă – C. Radu (’61, Răsdan), Sălcianu, Mondragon, C. Toma – Ciocâlteu, D. Toma, S. Matei, D. Marin (’61, D. Dragu) – Doman – V. Alexandru (’89, Donca).

„Nu ştiu dacă este un rezultat echitabil. Ideea este că am luat un gol prostesc. Supărător este faptul că aceste faze se repetă. Fotbalul ar trebui să fie simplu, însă ne place să-l complicăm. Important este că în repriza a doua am pus presiune pe adversar, ne-am creat situaţii, am arătat unitate de grup şi am reuşit să revenim“, a comentat antrenorul echipei CSM Slatina, Daniel Oprescu, conform News Flux.

În etapa viitoare, CSM Slatina va evolua pe terenul propriu, contra echipei Unirea Dej. Meciul este programat sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul „1 Mai“.

Liga 2, etapa 3:

Sâmbătă, 19 august: Progresul Spartac – Concordia Chiajna 0-6, CSM Reșița – CSC Dumbrăviţa 2-1, Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Ceahlăul Piatra Neamţ 0-2, Metaloglobus Bucureşti – CSM Slatina 1-1, CSM Alexandria- CSC Şelimbăr 0-1, Corvinul Hunedoara – Csikszereda Miercurea Ciuc 2-0.

Duminică, 20 august: CS Mioveni – Unirea Slobozia 1-1, CS Tunari – FC Argeş 1-1, Unirea Dej – CSA Steaua 2-6.

Marţi, 22 august – ora 19.00: Chindia Târgovişte – Gloria Buzău.

Clasament: 1. Șelimbăr 9 puncte (golaveraj 4-0), 2. Corvinul 7 (4-1), 3. Chiajna 6 (9-1), 4. Ceahlăul 6 (7-2), 5. Steaua 5 (8-4), 6. Slatina 5 (4-2), 7. Slobozia 5 (3-2), 8. Buzău 4 (2-1), 9. Mioveni 3 (1-1), 10. Argeș 3 (1-1), 11. Alexandria 3 (1-2), 12. Csikszereda 3 (3-5), 13. Reșița 3 (2-6), 14. Dej 3 (3-8), 15. Chindia 2 (1-1), 16. Metaloglobus 2 (2-3), 17. Tg. Jiu 2 (1-3), 18. Dumbrăvița 1 (1-2), 19. Tunari 1 (3-6), 20. Spartac 0 (0-9).

