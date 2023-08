Dică şi ai lui au pus gând rău Petrolului

FCU Craiova are parte de un meci foarte greu în acest weekend, urmând să evolueze vineri, de la ora 18.30, pe stadionul „Ilie Oană“, împotriva Petrolului Ploieşti. Disputa din Prahova deschide etapa a 6-a din Superliga şi se anunţă foarte disputată.

Descoperă oferta Superbet pentru partida cu Petrolul!

CCA l-a desemnat arbitru central pe Horaţiu Fesnic (Cluj). Asistenţii acestuia vor fi Valentin Avram (Bucureşti) şi Alexandru Cerei (Cluj), iar rezervă Iulian Călin (Ştefăneşti). VAR-ul va fi asigurat de Cătălin Popa (Piteşti) şi Romică Bîrdeş (Piteşti). Observator CCA va fi Iosif Olah (Sfântu Gheorghe). LPF l-a desemnat supervizor pe Marian Bucurescu (Bucureşti).

La FCU e linişte momentan

FCU Craiova abordează cu încredere disputa de la Ploieşti, având un moral bun după victoriile cu Botoşani şi Voluntari.

Intră în SuperSocial, singura rețea socială dedicată pariorilor din România, și găsește-ți inspirația!

„Ne bucurăm că am reușit să câștigăm al doilea joc consecutiv, dar nu am realizat absolut nimic. În continuare trebuie să fim modești, să fim calmi. Trebuie să ne antrenăm 100% în continuare cum am făcut-o de când am venit aici și, cu siguranță, vom avea rezultate. Îmi doresc acest lucru, am încredere în băieți că putem să facem lucruri împreună, împreună cu conducerea clubului, cu toată lumea, să reușim să facem performanță“, a spus Nicolae Dică, după partida cu Voluntari.

Acesta a avut parte în această săptămână de modificări atât în lot, cât şi în staff. Astfel, fundaşul italian Lorenzo Paramatti a decis să-şi rezilieze contractul şi să înceapă un alt capitol, lucru neagreat de fani. O altă plecare l-a avut în prim plan pe antrenorul cu portarii, italianul Sabino Oliva. În locul acestuia a venit Gabriele Aldegani.

Şi Petrolul e pe „cai“ mari

De un moral excelent se bucură şi reprezentanţii Petrolului Ploieşti, care au savurat din plin victoria din Giuleşti, cu Rapid, şi sunt gata să răpună şi echipa patronată de familia Mititelu.

Verifică aici cotele Superbet pentru meciurile din SuperLiga!

„Întâlnim o echipă bună a campionatului, care are un lot de jucători foarte valoros. Joacă de ceva timp împreună şi au create automatisme de joc. Cu siguranţă ne va aştepta un meci dificil. Avem un campionat în care se pot întâmpla tot felul de surprize. Noi suntem focusaţi să câştigăm şi ne pregătim tot timpul cu gândul acesta. Avem o mentalitate bună şi sper să mergem pe această direcţie în continuare. Trebuie să rămânem concentraţi, umili şi să ne gândim că meciul cu Rapid este istorie. Ne aşteaptă un meci foarte important şi suntem pregătiţi pentru acest lucru“, a declarat Florin Pîrvu, antrenorul „lupilor galbeni“.

Descoperă cea mai bună ofertă de pariuri la Superbet!

„Suntem într-o perioadă bună şi vrem să o continuăm. Dacă vom evolua la fel ca în meciul trecut avem şanse foarte mari ca să câştigăm acest meci. Suportul fanilor noştri a fost fantastic la meciul trecut şi îi aşteptăm la fel de implicaţi şi în acest joc de acasă“, a spus portarul Lucas Zima.

Superliga, etapa 6:

Vineri, 18 august – ora 18.30: Petrolul Ploieşti – FCU Craiova, ora 21.30: Universitatea Craiova – UTA Arad.

Sâmbătă, 19 august – ora 17.00: FC Botoşani – Oţelul Galaţi, ora 21.45: FC Voluntari – Dinamo Bucureşti.

Duminică, 20 august – ora 18.15: Rapid – Farul Constanţa, ora 21.30: FCSB – Poli Iaşi.

Luni, 21 august – ora 18.30: Sepsi Sf. Gheorghe – AFC Hermannstadt, ora 21.30: U Cluj – CFR Cluj.

Clasament: 1. FCSB 12 puncte (golaveraj 8-2), 2. „U“ Craiova 11 (8-2), 3. Voluntari 9 (8-9), 4. Sepsi 8 (5-1), 5. Petrolul 8 (7-6), 6. CFR Cluj 7 (6-3), 7. Farul 6 (8-7), 8. Hermannstadt 6 (5-4), 9. FCU 6 (8-9), 10. U Cluj 6 (7-9), 11. Rapid 5 (6-6), 12. UTA 4 (4-6), 13. Oţelul 4 (3-5), 14. Dinamo 4 (3-8), 15. Iaşi 3 (5-11), 16. Botoşani 2 (4-7).

Citeşte şi: „U“ Craiova – UTA | Alb-albaştrii vor să arate un fotbal bun cu arădenii