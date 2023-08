„U“ Craiova – UTA | Alb-albaştrii vor să arate un fotbal bun cu arădenii

Universitatea Craiova o va întâlni vineri, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe UTA Arad, într-o partidă contând pentru etapa a 6-a din Superligă.

Disputa din Bănie îl va avea „central“ pe Bogdan Dumitrache (Bucureşti). Acesta va fi ajutat la cele două linii de către Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti) şi Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa). Rezervă va fi Andrei Antonie (Bucureşti).

Arbitru VAR va fi Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe), iar asistent VAR – Gheorghe Bogdan (Bucureşti)

Observator CCA a fost numit Nicolae Grigorescu (Timişoara). LPF l-a indicat reprezentant pe Ion Marin (Bucureşti).

Laurenţiu Reghecampf: „Trebuie să fim atenţi“

Confruntarea din „Templu“ a fost prefaţată de antrenorul Ştiinţei, Laurenţiu Reghecampf, şi de atacantul Jovan Markovic. Tehnicianul a afirmat că oltenii pornesc drept favoriţi, dar că acest lucru trebuie concretizat şi pe teren, printr-un joc bun, precum cel din repriza secundă a meciului cu Poli Iaşi. Reghe a mai declarat că în acest meci o să-l vedem la treabă şi pe ultimul sosit în tabăra alb-albastră, Jasmin Kurtic. El a punctat însă că Elvir Koljic rămâne în continuare în afara lotului.

„Venim după un meci câştigat în deplasare, un meci în care într-adevăr am avut şi unele probleme. Am discutat însă cu jucătorii şi am clarificat anumite lucruri şi sper ca mâine seară (vineri – n.r.), cu UTA, reacţia să fie una bună, pentru că ne dorim foarte mult să câştigăm. Trebuie să fim atenţi! UTA e o echipă dificilă, în componenţa căreia sunt jucători care pot face diferenţa dacă au spaţii. În plus are şi un antrenor cu mare experienţă. Din partea noastră vor avea tot respectul, dar ne dorim mult să facem un joc bun care să ne aducă trei puncte. Meciul va fi unul deschis.

Sunt sigur că jucătorii noştri vor fi montaţi şi vor avea o determinare mare, mai ales că jucăm acasă. Toate echipele care vin aici doresc să arate că au valoare, pentru că un stadion plin ca aici te aduce la un nivel în care vrei să joci fotbal. Aşa că trebuie să fim pregătiţi. Pe hârtie putem spune că suntem echipa care ar trebui să câştige, dar mai rămâne jocul de pe teren“, a afirmat tehnicianul.

Le-a luat apărarea ratangiilor

Reghe nu s-a aratat foarte îngrijorat de numărul mare de ratări ale atacantului Jovan Markovic, căruia i-a fixat şi un obiectiv.

„E normal ca atacanţii să rateze cel mai mult. Ei sunt acolo în faţă, deci au şi momente când ratează. Alt lucru e mai important la Markovic şi asta s-a văzut la ultimul meci, faptul că îşi doreşte foarte mult, că aleargă foarte mult şi a ajutat în multe momente. Că mai ratează, e normal. Ratează şi jucătorii mari. O să ajungă şi el la un nivel mai ridicat şi atunci cu siguranţă va marca mult mai mult. Eu am vorbit cu el şi i-am spus că la calităţile pe care le ar trebui să marcheze în fiecare sezon 20-25 de goluri. Însă urmează un proces pentru că a avut unele ghinioane în carieră şi trebuie ajutat. Obiectivul meu pentru el este sezonul ăsta minimum 15 goluri“, a spus el.

„Avem un mix bun în echipă între jucători tineri şi jucători cu experienţă. Până şi cei tineri au zeci de meciuri în prima ligă, aşa că nu prea mai putem spune că sunt fără experienţă. Sper să nu avem surprize şi cei tineri să fie motivaţi, pentru că au foarte mare valoare. E prea devreme să tragem concluzii. Dorinţa mea e să ţinem cât mai aproape de echipele din faţă. De fapt, să devenim noi una dintre echipele care e urmărită de celelalte. Ăsta e obiectivul meu, pentru că îmi doresc să jucăm mai bine de la meci la meci şi să pierdem cât mai puţine puncte“, a adăugat Laurenţiu Reghecampf.

Jovan Markovic: „Ne înțelegem din ce în ce mai bine în teren“

La rândul său, atacantul Jovan Markovic a punctat că se aşteaptă ca duelul dintre Ştiinţa şi „Bătrâna Doamnă“ să fie spectaculos.

„O să fie un meci frumos. Vom da tot ce putem pentru a lua cele trei puncte. Sperăm să jucăm ca în a doua repriză cu Poli Iaşi. Noi ne înţelegem din ce în ce mai bine pe teren, iar asta începe să se vadă. Analizăm fiecare meci cu echipele mai slab cotate, vedem unde am greşit şi încercăm să ne îmbunătăţim jocul. Presiunea este mereu mare la Craiova, ne dorim să câştigăm campionate, ne dorim Cupe. Însă trebuie să o luăm uşor şi o să vedem la sfârşitul sezonului cum stăm“, a spus atacantul.

Cât despre ratările sale, Markovic a spus: „Orice jucător ratează. Eu încerc să dau gol la fiecare fază, însă se mai întâmplă să şi ratez. Nu am un obiectiv de număr de goluri. Vreau să marchez cât mai mult şi să îmi ajut echipa“.

