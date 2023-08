Alex Mitriță: „O victorie meritată, un efort foarte mare“

Alex Mitriță, omul meciului din partida cu Iași, câștigată cu 4-1 de Universitatea Craiova, a explicat după meci ce a produs revirimentul Științei în Copou.

„O victorie meritată, un efort foarte mare. Ne bucurăm că am luat cele trei puncte. Cred că am o contractură, vom vedea zilele următoare. Am discutat în vestiar la pauză. Am analizat ce am făcut greșit și în a doua repriză am făcut opusul și ne-a ieșit totul.

Îmi doresc, fiecare jucător își dorește să ajungă la echipa națională“, a declarat Alex Mitriță, la Digi Sport.

