Superliga | Mititelu l-a prezentat pe Joao Janeiro

Oficialii formației FCU Craiova l-au prezentat astăzi pe noul antrenor: portughezul Joao Janeiro. Patronul Adrian Mititelu l-a anunțat mai de mult pe lusitan ca succesor al lui Nicolo Napoli, fiind convins că va duce echipa la alt nivel.

„FCU anunță faptul că tehnicianul portughez, João Janeiro, a semnat cu gruparea din Bănie un contract valabil până la finalul noului sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. În vârstă de 41 ani, lusitanul a antrenat ultima dată formația maghiară Debreceni VSC, în vara anului 2022, și a mai lucrat, de-a lungul carierei, ca analist video sau ca antrenor secund.

La începutul carierei sale în lumea fotbalului, João a colaborat cu Marcelo Bielsa la Athletic Bilbao, fiind analist la echipa bască. A fost asistentul lui Van der Gaag, la Belenenses, înainte de a pleca în SUA, unde și-a început cariera ca antrenor principal.

Joao Janeiro a fost antrenor secund la Belenenses între iulie 2012 – ianuarie 2015, la Loures, din septembrie 2015 până în august 2016, iar apoi la Dezembro, din noiembrie 2017 până în martie 2018.

Din 2018, João Janeiro a antrenat trei echipe din Ungaria: Szeged, Kisvárda, Debreceni. A avut o experiență scurtă la Dunajská Streda, din Slovacia.

Portughezul este absolvent al academiei lui Johan Cruyff, înainte să își înceapă cariera de antrenor în fotbal. Mult succes în Bănie, Joao Janeiro!“, se arată într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Rămâne vechiul staff și obiectivul este îndrăneț

Prezent la conferința de presă, patronul Mititelu a anunțat și componența staff-ului: „Florin Drăgan – secund 1, Vali David – secund 2, Dan Vasilică – preparator fizic și Sabino Oliva – antrenor cu portarii“.

Cât despre obiectivul echipei, patronul lui FCU a punctat: „Obiectivul pentru noul sezon este clasarea în primele 6. Ce este mai sus e bonus“.

Joao Janeiro s-a declarat încântat de condițiile găsite

La rândul său, antrenorul Joao Janeiro s-a declarat încâtat de noul său club.

„Vreau să-i mulțumesc domnului Mititelu pentru încrederea acordată. Am văzut că aici este un club bine organizat, iar condițiile sunt extraordinare. După o analiză amănunțită pot spune că este un club bun, unde poți lucra bine. Sunt mândru să reprezint culorile Craiovei.

Lucrăm la capitolul achiziții de jucători, dar baza este deja creată.

Știam multe despre fotbalulul românesc, pentru că există o conexiune cu fotbalul din Portugalia. Am prieteni români în Portugalia și am vorbit și cu ei. Cunosc fotbalul din România și pentru că în perioadele de pregătire am întâlnit echipe de aici și am vizitat de mai multe ori țara. Și ceea ce este interesant este că în România sunt 5-6 echipe care luptă mereu pentru titlu. În restul Europei sunt doar două sau trei. Aici este o bătălie mare și pentru accederea în play-off“, a comentat Joao Janeiro.

