Superliga | Bogdan Mitrea a fost prezentat de U Cluj

Pus pe liber de Universitatea Craiova, Bogdan Mitrea a semnat cu U Cluj. Fundașul a revenit la clubul la care s-a format.

„Sunt bucuros că m-am întors acasă. Pot spune că e acasă. Mereu mi-am dorit să joc în tricoul Universității pentru echipa mare. Din păcate până acum nu am avut ocazia, dar mereu am sperat că într-o zi mă voi întoarce. Sunt bucuros că am semnat cu U Cluj. Sper să devenim o echipă puternică la anul, de temut, și să le fie frică tuturor când vor juca împotriva noastră. Obiectivele personale mereu am încercat să le țin pentru mine, importante sunt obiectivele de echipă“, a declarat fotbalistul de 35 de ani.

Născut la Cluj-Napoca, Bogdan Mitrea a fost junior la „U“ și a plecat apoi la FCM Turda. A mai evoluat pentru CSMS Iași, Viitorul Constanța, Ascoli (Italia), FCSB, AEL Limassol (Cipru), Doxa Katokopias (Cipru), Spartak Trnava (Slovacia), Sepsi și Universitatea Craiova.

Mitrea este cel de-al doilea fotbalist transferat de U Cluj în această perioadă. Primul este atacantul Daniel Popa, de la Chindia.

