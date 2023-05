Superliga | A plecat „Moțul“ de la U Cluj!

Ioan Ovidiu Sabău a anunțat, astăzi, într-o conferință de presă, că se retrage din funcția de antrenor principal al Universității Cluj. „Moțul“ ar putea continua colaborarea cu „șepcile roșii“, dar ca antrenor al echipei secunde, lucru agreat de conducere.

„A fost un an în care am decis să preiau această echipă, o perioadă destul de grea. Am avut mare încredere că voi reuși împreună cu staff-ul meu, dar și cu cei de lângă mine din conducere. Zic că prin tot ceea ce am făcut am câștigat încrederea, aprecierea și respectul suporterilor, a celor care au investit în noi, care au fost alături și ne-au susținut. Eu zic că am avut un parcurs foarte bun. Jocul nostru ofensiv a făcut să fim o echipă cu identitate, să câștigăm chiar și simpatia multor oameni din fotbalul românesc (…) Să nu uităm că în campionatul regular am reușit să terminăm pe locul 9, o poziție bună, având în vedere că am preluat echipa de pe locul 14. Parcursul bun a continuat și în play-out. A venit și finala de Cupa României, o finală jucată bine. O experiență care ne-a maturizat zic eu“, a comentat „Moțul“.

„A fost o încărcătură enormă, mai ales în ultima parte și foarte greu să te mai odihnești, să dormi. Am luat o decizie. Consider că este cel mai bine pentru mine, pentru sănătatea mea, să întrerup colaborarea la nivel de antrenor principal cu U Cluj. Nu renunț la cariera de antrenor. În momentul de față prioritatea mea rămâne însă U Cluj“, a completat Ioan Ovidiu Sabău.

Laszlo Balint, posibil înlocuitor al „Moțului“

Directorul tehnica al formației U Cluj, Gabi Giurgiu, a vorbit despre alegerea noului antrenor, dar și despre conturarea lotului pentru noul sezon:

„Avem mai mulți antrenori pe listă. Vom vedea în continuare ce decizie vom lua. Cu siguranță vor fi și schimbări de lot. Sunt șanse mari ca jucătorii cu experiență să rămână la U. O parte din ei sunt sub contract și vor rămâne alături de noi“.

