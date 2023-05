Alin Staicu, mândru de campionii săi! CSS Craiova U17 a fost la un pas de event

Juniorii sub 17 ani ai CSS Craiova, campioni naţionali şi în acest an, au fost la un pas de a realiza eventul. Trupa pregătită de Alin Staicu şi Robert Catană a susţinut sâmbătă, la Buftea, finala Cupei Naţional U17, unde a dat peste ACS FC Bacău. Din păcate, lucrurile nu au ieşit aşa cum ne-am fi dorit cu toţii şi moldovenii s-au impus cu scorul de 5-3, după executarea loviturilor de departajare. În timpul regulamentar, scorul a fost 2-2.

„Am început bine jocul. Am reuşit să deschidem scorul în minutul 18, prin Marian Cristea, după o pasă a lui Oprea. După au avut şi adversarii o acţiune pe partea stângă, au centrat în faţa porţii, nu am fost atenţi pe zona centrală şi au marcat. Au egalat în minutul 35. Am revenit în avantaj printr-o acţiune foarte frumoasă a lui Florin Gaşpar, după combinaţie cu Oprea. Am făcut 2-1 în minutul 40 şi am mai ratat o ocazie mare. Regret că n-am reuşit să ne desprindem la 3-1, pentru că închideam jocul.

Am intrat la pauză în avantaj şi lucrurile decurgeau bine. Din păcate n-am revenit bine de la cabine. În repriza secundă lucrurile n-au mai stat la fel. Nu am mai avut prospeţimea necesară, pentru că am stat tot campionatul în 12 jucători, neavând o bancă foarte valoroasă, ca să zic aşa. Am mai avut şi doi suspendaţi, pe Stăncălie şi Denis Marin…. Ne-a fost foarte greu, pentru că ei au făcut schimbări şi au fost mai proaspeţi. Am dus jocul mai mult defensiv, deşi nu le-am cerut asta băieţilor. Ne-au egalat prin minutul 82 şi am ajuns la loviturile de departajare. Acolo au ratat Oprea, Ciobanu şi Uliu şi a marcat doar Marian Cristea“, a explicat Alin Staicu, pentru GdS Sport.

CSS Craiova U17: Andrei Păuna – Florin Gaşpar, Mihai Nebancea, Liviu Iacob, Sorin Popa – Gabriel Ciobanu, Adrian Uliu – Marian Cristea, Vicenzo Foresti, Manuel Cristea – Robert Oprea. Au mai intrat: Elisei Păun şi Cezar Florea.

„Aceşti copii au făcut lucruri senzaţionale în ultimii doi ani“

Trăgând linie, antrenorul CSS-ului, Alin Staicu, s-a declarat mulţumit şi mândru de puştii săi.

„Suntem mulţumiţi cu ceea ce am realizat anul acesta, chiar dacă am plecat cu dezamăgirea că puteam să facem eventul. Am fost foarte aproape de această mare performanţă. 10 minute dacă reuşeam să rezistăm fără să primum gol eram fericiţi. Plus la loviturile de departajare, dacă băieţii le executau mai bine… Dacă, dacă şi iar dacă. Important este că aceşti copii au făcut lucruri senzaţionale în ultimii doi ani. Două campionate câştigate, au jucat şi finala Cupei… Deci, per total, suntem mulţumiţi. Nu am decât să îi felicit“, a subliniat tehnicianul.

„Este important ce facem de aici încolo. În momentul de faţă suntem în discuţii cu diverse cluburi de Liga 1 şi Liga 2 pentru mulţi dintre juniorii noştri. Au fost decât discuţii preliminare, nu s-a parafat nimic deocamdată. Cu siguranţă vor fi cel puţin şase copii care vor pleca. Vom vedea ce va fi şi cu ceilalţi. Sunt interesate multe cluburi şi de Liga 3, dar noi am vrea să-i vedem jucând mai sus“, a încheiat Alin Staicu.

