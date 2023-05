Alin Pîrvuică, optimist înaintea primei dispute dintre ACSO Filiaşi şi CSM Reşiţa

ACSO Filiaşi şi-a văzut îndeplinit obiectivul, acela de a termina pe locul doi în Liga 3, seria 7, şi de a susţine barajul de promovare în Liga 2. Pentru trupa lui Victor Naicu urmează prima bătălie cu CSM Reşiţa din baraj, disputa cu bănăţenii fiind programată miercuri, de la ora 18.00, pe stadionul „Orăşenesc“. GdS Sport a prefaţat acest prim „examen“ al maturităţii şi al valorii cu preşedintele grupării doljene, Alin Pîrvuică. Acesta s-a arătat optimist în privinţa deznodământului, fiind convins că jucătorii săi vor face o partidă memorabilă.

GdS: A venit momentul mult aşteptat. Cum prefaţezi acest meci cu miză uriaşă?

Alin Pîrvuică: Pentru mine este un meci special, fiind în primul an ca preşedinte al clubului. Sunt foarte mulţumit de ce s-a realizat până acum. Obiectivul ni l-am îndeplinit cu brio. A fost chiar mai mult decât ne aşteptam. Pot să spun că meciurile acestea de baraj sunt ca un bonus, dar le vom trata cu cea mai mare seriozitate şi sperăm să ieşim câştigători din ele.

GdS: Întâlniţi un adversar important, cu nume…

A.P.: Da, CSM Reşiţa este un club important în România, cu tradiţie şi o ştie toată lumea. Dar să nu uităm însă că la noi, la Filiaşi, au mai venit şi alte echipe mari, în Cupă, şi le-am făcut faţă cu brio. Mă refer la UTA, Hermannstadt, Viitorul Pandurii, formaţii din eşaloanele superioare pe care le-am şi eliminat din Cupă.

GdS: Cum este atmosfera din lot? Cum îi simţi pe băieţi?

A.P.: Băieţii sunt foarte concentraţi şi dornici să obţină un rezultat pozitiv. Am fost zi de zi cu ei la stadion, pentru că pregătim cu toţii acest meci de baraj. Cu toţii sunt foarte focusaţi pe ce au de făcut. Am trecut cu brio şi peste testul cu Şimian, în care am menajat şi câţiva jucători şi sperăm ca toate eforturile depuse să se reflecte într-un rezultat pozitiv. Merităm asta.

GdS: Sunt probleme de lot înaintea acestui joc?

A.P.: Sunt, dar mici. Avem o problemă cu un junior, Rovenţa, care nu s-a refăcut după o accidentare şi nu va face parte din lot. Ar mai fi incert şi Tudor, care a resimţit ceva dureri la meciul cu Şimian. El a fost accidentat, a revenit şi a simţit ceva în jocul cu Şimian, astfel că a fost scos la pauză… S-ar putea ca lucrurile să fie ok până la ora jocului. În rest, toată lumea este aptă şi dornică de victorie.

GdS: Te temi de arbitraj? Te întreb pentru că vedem erori imense inclusiv în Superliga…

A.P.: Am văzut brigada de arbitri şi nu mă tem. Până acum am avut arbitraje destul de bune, unele chiar foarte bune şi mă refer la cele de la Deva şi acasă, cu Şimian. Important este ca băieţii noştri să fie concentraţi şi să pună în practică tot ce lucrează la antrenamente şi ce le cere antrenorul.

GdS: Cât de mult contează publicul într-un astfel de joc?

A.P.: Publicul contează enorm la orice nivel, este al 12-lea jucător. Şi la noi are un aport mare. Sper ca suporterii să vină într-un număr cât mai mare la stadion, să fie alături de noi, să ne susţină şi promitem că nu-i vom dezamăgi.

CCA a stabilit brigada

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a anunţat astăzi brigada care va oficia partida ACSO Filiaşi – CSM Deva, din prima manşă a barajului de promovare. Astfel, centralul întâlnirii de pe stadionul „Orăşenesc“ va fi Andrei Lucian Ţiţii (Şura Mică). Acesta va fi ajutat de asistenţii Emeric Tocai (Sibiu) şi Gabriel Boncz (Făgăraş). Rezervă va fi Dragoş Pîrîu (Curtea de Argeş).

Delegat de joc a fost numit dorin Micşa (Timişoara), iar observator pentru arbitraj Gabriel Gherman (Bucureşti).

Programul meciurilor din primul tur al barajului pentru Liga 2:

Miercuri, 24 mai, ora 18.00: ACSO Filiaşi – CSM Reșița, Viitorul Dăeşti – CS Blejoi, CSM Râmnicu Sărat – Foresta Suceava, Ceahlăul Piatra Neamţ – AFC Metalul Buzău, SC Popeşti-Leordeni – CS Afumaţi, Farul II Constanţa – CS Tunari, CSO Plopeni – CSM Alexandria, Şoimii Lipova – CSM Deva, Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud – Corvinul 1921 Hunedoara, Unirea Ungheni – FC Bihor Oradea.

