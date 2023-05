Rapid – „U“ Craiova 2-3 | Eugen Neagoe, rezervat în privința rocadei cu CFR Cluj

Universitatea Craiova s-a impus în Giulești, 3-2 cu Rapid, și și-a consolidat locul 4 în Superligă. Antrenorul Științei, Eugen Neagoe, s-a declarat mulțumit de cele petrecute pe teren și s-a abținut în privința arbitrajului, deși de data aceasta ar fi avut motive să ia atitudine. Cât despre posibilitatea ca Universitatea Craiova să încheie sezonul pe locul 3, „Geană“ s-a arătat pesimist.

„A fost un joc frumos. Băieții noștri merită felicitări, pentru că au reușit să marcheze două goluri în inferioritate numerică. Asta contează foarte mult pentru spiritul nostru. Jucătorii au dat dovadă de maturitate. Au făcut un efort foarte mare. Am știut să suferim în anumite momente. Este o victorie foarte frumoasă și foarte importantă.

Sincer, nu mă mai gândesc la locul trei, este foarte greu. Nu cred că se vor încurca în ultima etapă (n.r. – CFR Cluj). Nu vreau să acuz ceva. Cei de la Farul merită felicitări pentru ce au făcut. E normal ca jucătorii importanți ai lor să intre în vacanță, pentru că mai au un meci care nu contează pentru ei. Vor juca doar pentru imaginea lor, sunt convins că cei de la Farul se vor respecta. Dar nu va juca aceeași echipă care a jucat împotriva FCSB-ului. Voi fi suporterul celor de la Farul duminică, în meciul de la Cluj.

Nu știu dacă e un an ratat. Cel puțin în 2023, echipa a arătat bine. Cred că meritam să ne batem la campionat până în ultima etapă“, a spus Eugen Neagoe, la Digi Sport.

Adrian Mutu, supărat pe toată lumea

De partea cealaltă, tehnicianul Rapidului, Adrian Mutu, nu a fost deloc împăcat cu înfrângerea.

„E o seară ciudată. În prima repriză am făcut un joc bun. În a doua repriză, după eliminarea lor, am făcut greșeli în apărare. Nu știu de ce s-au oprit (n.r. la golul trei al oltenilor). Arbitrul putea să oprească faza, pentru că aveam un jucător la pământ. Jucătorii de la Craiova puteau să dea dovadă de fair play. A fost o greșeală a noastră. A fost o greșeală colectivă. Suntem pe final de sezon. Vor fi schimbări. Am făcut deja o evaluare, suntem cu ea pe terminate. În afară și de acea greșeală la golul doi, eram peste ei.

Trebuie jucători care fac diferența. Când echipa se oprește, mă deranjează foarte tare. O să facem schimbări. Nu are rost să spun de întinerire. O greșeală ne-a costat la golul doi. Cred că am făcut un meci bun.Încercăm să câștigăm acel meci (n.r. cu FCSB). Știți rivalitatea dintre noi și FCSB. O să fie un meci spectaculos”, a spus Adrian Mutu.

