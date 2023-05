Liga Campionilor | City a dat cu Real de pământ și a „urcat“ în finală

Manchester City va juca a doua sa finală în Liga Campionilor, după ce a eliminat-o pe Real Madrid în semifinale cu scorul de 5-1 la general. După 1-1 pe „Santiago Bernabeu“, gruparea engleză spulberat-o pe deţinătoarea trofeului în retur, pe „Etihad Stadium“ (52.313 spectatori), impunându-se miercuri seară cu 4-0.

Golurile „cetățenilor“ au fost marcate de Bernardo Silva (’23, ’37), Eder Militao (autogol, ’76) şi Julian Alvarez (’90+1). City şi-a luat astfel revanşa în faţa Realului, care o învingea în semifinalele ediţiei trecute, cu 6-5 la general.

Manchester City: Ederson – Kyle Walker, Ruben Dias, Manuel Akanji – John Stones, Rodri – Bernardo Silva, Kevin De Bruyne (’84, Phil Foden), Ilkay Gundogan (’79, Riyad Mahrez), Jack Grealish – Erling Haaland (’89, Julian Alvarez). Antrenor: Josep Guardiola.

Real Madrid: Thibaut Courtois – Dani Carvajal (’80, Lucas Vazquez), Eder Militao, David Alaba, Eduardo Camavinga (’79, Aurelien Tchouameni) – Federico Valverde, Toni Kroos (’70, Marco Asensio), Luka Modric (’63, Antonio Rudiger) – Rodrygo (81, Dani Ceballos), Karim Benzema, Vinicius Junior. Antrenor: Carlo Ancelotti.

Manchester City va juca a doua sa finală în Liga Campionilor, pe 10 iunie, la Istanbul, contra italienilor de la Inter Milano. În prima, consumată în 2021, era învinsă în ultimul act de Chelsea, cu 1-0, la Porto.

Echipa antrenată de Guardiola este aproape de realizarea unei triple istorice în acest sezon. Are nevoie de o singură victorie pentru a câştiga un nou titlu în Premier League, este calificată în finala Cupei Angliei (cu Manchester United) şi va juca și ultimul act al Ligii Campionilor. Guardiola a câştigat ultima dată Liga Campionilor în 2011, pe când o pregătea pe FC Barcelona.

Carlo Ancelotti a stabilit miercuri seara un record la numărul de meciuri ca antrenor în Champions League, 191.

Pep Guardiola: „Sportul îţi oferă mereu şansa de a-ţi lua revanşa“

Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a afirmat că succesul de miercuri seară reprezintă revanşa după dubla din urmă cu un an.

„Cred că durerea pe care am trăit-o anul trecut a fost prezentă aici. Energia pe care am avut-o în cursul ultimului an, după criticile primite, a fost aici. Astăzi am primit recompensa pe care o meritam! Am jucat cu durerea trăită un an întreg după eliminarea de anul trecut. Am trecut însă peste toate. Sportul îţi oferă întotdeauna o a doua şansă, îţi oferă mereu şansa de a-ţi lua revanşa“, a declarat spaniolul.

„A fost atât de dureros când oamenii au criticat lipsa de personalitate a jucătorilor. Un an mai târziu arătăm, din nou, cât de special este acest grup de jucători. Dar toţi cei din organizaţie trebuie lăudaţi. De la preşedinte şi proprietar, până la cel mai mic angajat. Toată lumea lucrează pentru un scop.

Când ajungi în finala Ligii Campionilor sărbătoreşti, dar nu avem prea mult timp. Avem şansa să câştigăm Premier League duminică. Ei bine, asta este o problemă frumoasă. Mâine vom lua micul dejun alături de familiile noastre, o zi de odihnă şi apoi ne pregătim pentru meciul de duminică (pe teren propriu, cu Chelsea – n.red.)“, a adăugat Pep Guardiola.

În ceea ce priveşte finala Ligii, Guardiola a spus: „Plăcerea de a fi acolo este incalculabilă. Desigur, Inter ne poate învinge. Dar nimeni nu ne poate lua modul în care am jucat în această seară“.

Carlo Ancelotti: „Nu trebuie să facem o dramă“

De partea cealaltă, tehnicianul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a recunoscut că Manchester City a meritat calificarea în finala Ligii Campionilor.

„Am pierdut în faţa unei echipe care a meritat victoria. Au jucat cu mai multă calitate decât noi în prima repriză. Ei au fost superiori anul acesta, la fel cum am fost noi anul trecut. Motivaţia şi dorinţa de a câştiga au fost la cel mai înalt nivel. Dar această înfrângere nu este decât o etapă pentru a face mai bine anul viitor. Suntem deja concentraţi pe următoarea Ligă a Campionilor, în care dorim să fim competitivi.

Evident, meciul nu a decurs conform planului, dar nu vom face o dramă din asta. Această echipă a fost foarte bună anul acesta şi anul trecut, chiar dacă nu ajungem într-o altă finală. Este un sezon bun şi sper să-l încheiem în forţă. Uneori se întâmplă să pierzi în semifinale, dar în orice caz doar patru echipe ajung în semifinale“, a declarat Ancelotti.

Italianul a punctat că rămâne tehnicianul „galacticilor“: „Nimeni nu se îndoieşte de mine. Preşedintele Florentino Perez a fost clar acum două săptămâni“.

Citește și: Liga Campionilor | Inter Milano s-a calificat în finală, în dauna concitadinei AC Milan