Inter Milano s-a calificat în finala Ligii Campionilor, după ce a depăşit-o în semifinale pe concitadina AC Milan cu scorul general de 3-0. Dacă în meciul tur, pe „San Siro“ a fost 2-0, marţi seară, pe „Giuseppe Meazza“, oaspeţii s-au impus cu 1-0.

Nerazzurri au marcat „decisivul“ în minutul 74, când Lukaku i-a pasat lui Lautaro Martinez, iar argentinianul l-a învins pe Maignan cu un şut la colţul scurt.

Inter: Andre Onana – Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni – Denzel Dumfries, Nicolo Barella (’84, Roberto Gagliardini), Hakan Calhanoglu, Henrih Mhitarian (’44, Marcelo Brozovic), Federico Dimarco (’66, Robin Gosens) – Lautaro Martinez (’84, Joaquin Correa), Edin Dzeko (’66, Romelu Lukaku). Antrenor: Simone Inzaghi.

AC Milan: Mike Maignan – Davide Calabria, Malick Thiaw (’64, Pierre Kalulu), Fikayo Tomori, Theo Hernandez – Rade Krunic, Sandro Tonali – Junior Messias (’76, Alexis Saelemaekers), Brahim Diaz (’76, Divock Origi), Rafael Leao – Olivier Giroud. Antrenor: Stefano Pioli.

Aceasta a fost prima semifinală integral italiană în Champions League din 2003. Inter este ultima echipă italiană care a cucerit trofeul, în 2010. Pentru nerazzurri va fi a şasea finală în cea mai importantă competiţie intercluburi de continent, având trei trofee, obţinute în 1964, 1965 şi 2010.

AC Milan, care a câştigat competiţia de şapte ori, a eliminat-o pe Inter din Champions Leage în semifinale în 2003 şi în sferturi în 2005.

Inter a câştigat toate cele patru meciuri directe cu AC Milan în 2023, 3-0 în Supercupa Italiei, 1-0 în Serie A, 2-0 şi 1-0 în Liga Campionilor.

Finala competiţiei va avea loc în data de 10 iunie, pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul.

Adversara lui Inter va fi decisă miercuri seara, când se întâlnesc Manchester City şi Real Madrid, după 1-1 în prima manşă, la Madrid.

Simone Inzaghi: „Am reuşit un parcurs extraordinar în Liga Campionilor“

Antrenorul echipei Inter Milano, Simone Inzaghi, a lăudat performanţa elevilor săi.

„Vom realiza cu adevărat ceea ce am reuşit în următoarele zile. A fost un vis în care am crezut mereu. Am avut un parcurs extraordinar. Câştigând o semifinală, un astfel de derbi, suntem evident foarte mulţumiţi. Trebuie să-i felicităm pe aceşti jucători care au avut un traseu fabulos. Ce mi-a plăcut? Totul. Cursa, determinarea, concentrarea… Au fost foarte buni. Am jucat patru derbiuri începând din ianuarie, le-am câştigat pe toate patru, împotriva campionilor Italiei. Este normal ca jucătorii să savureze o seară de acest fel. Am spus de ceva vreme că vom avea un angajament total, fără să alegem o competiţie mai mult decât alta, încercând mereu să dăm maximum. Am acces în două finale (Cupa Italiei şi Liga Campionilor), am revenit în campionat, jucătorii au reuşit un parcurs extraordinar“, a declarat Inzaghi, citat Agerpres.

Întrebat ce adversară ar prefera în finala Ligii Campionilor, programată pe 10 iunie la Istanbul, antrenorul lui Inter a răspuns: „Real Madrid sau Manchester City? Sunt, evident, două dintre cele mai bune echipe din Europa, iar meciul tur a fost foarte echilibrat. Voi urmări mâine (miercuri) meciul cu foarte mult interes“.

Stefano Pioli: „Inter a meritat calificarea în finală“

De partea cealaltă, antrenorul echipei AC Milan, Stefano Pioli, a recunoscut că rivala Inter Milano a meritat calificarea în finala Ligii Campionilor.

„Am făcut o frumoasă Ligă a Campionilor. Este normal să fim dezamăgiţi după ce am pierdut în semifinale. În plus şi într-un derbi. Jucătorii au dat maximum atât în tur, cât şi în retur, dar Inter a meritat calificarea. A jucat mai bine decât noi şi a câştigat ambele meciuri. Ce ne-a lipsit? Primele 15 minute din tur şi faptul că nu am marcat în această seară. Am început bine, am făcut o primă repriză bună, cu două-trei ocazii, iar asta putea schimba sensul meciului şi entuziasmul echipei. Ţinând cont de parcursul nostru şi de ceea ce am făcut în ultimii trei ani, ar fi fost fabulos să ajungem în finală. Nu am reuşit asta şi e o mare dezamăgire. Este un sezon mai dificil decât de aşteptam. Dar un sezon din care am învăţat mult“, a declarat antrenorul lui AC Milan.

