Liga Campionilor | Inter a remizat cu Benfica şi s-a calificat în semifinale

Inter Milano s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor după ce a remizat, scor 3-3, cu Benfica Lisabona, miercuri seară, pe „San Siro“ (75.380 de spectatori), în manşa secundă a sferturilor. În tur, italienii câștigaseră cu 2-0 în Portugalia.

Golurile interiștilor au fost reușite de Nicolo Barella (’14), Lautaro Martinez (’65) şi Joaquin Correa (’78). Lusitanii au punctat Fredrik Aursnes (’38), Antonio Silva (’86) şi Petar Musa (’90+5).

Inter Milano:

Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni (’80, D’Ambrosio) – Dumfries, Barella (’76, H. Calhanoglu), Brozovic, Mhitarian, Dimarco (’80, Gosens) – L. Martinez (’76, J. Correa), Dzeko (’76, R. Lukaku).

Antrenor: Simone Inzaghi.

Benfica:

Vlachodimos – Gilberto Junior (’46, Neres), A. Silva, Otamendi, Grimaldo – Florentino, Chiquinho (’80, J.G. Neves) – R. Silva (’80, Musa), J. Mario (’89, Schjelderup), Aursnes – G. Ramos (’74, G. Guedes).

Antrenor: Roger Schmidt.

Inter ajunge pentru prima oară din 2010 (când a cucerit trofeul) în careul de aşi al Champions League. Acum o va înfrunta pe marea rivală locală, AC Milan, într-un „Derby della Madonnina“ la cel mai înalt nivel.

Cele două echipe milaneze s-au mai întâlnit în semifinalele Ligii Campionilor, în 2003, precum şi în 2005, în sferturi.

Simone Inzaghi: „O seară importantă pentru Inter“

Antrenorul echipei Inter Milano, Simone Inzaghi, a afirmat că jucătorii săi au făcut un meci mare și s-a bucurat pentru calificare.

„Este foarte multă satisfacţie. Este o seară importantă pentru clubul nostru. Am făcut un meci mare! Am meritat calificarea în urma dublei confruntări contra unei echipe de mare calitate. Jucătorii au făcut două meciuri incredibile. Această semifinală a fost un vis, acum este o realitate, o vom juca. Am plecat dintr-o grupă foarte dificilă, cu Bayern Munchen şi FC Barcelona, dar jucătorii au ştiut să fie uniţi. Muncim în fiecare zi pentru a trăi astfel de meciuri precum cel din seara asta, care lipseau de multă vreme lui Inter“, a spus Simone Inzaghi.

„Despre viitorul meu? Nu este o problemă. Am noroc să fiu de mulţi ani în această lume. Sunt concentrat pe echipă şi pentru a le oferi suporterilor noştri seri ca aceasta“, a adăugat Simone Inzaghi.

Citește și: Liga Campionilor | City i-a stricat seara lui Bayern și la Munchen