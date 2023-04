Liga Campionilor | City i-a stricat seara lui Bayern și la Munchen

Manchester City s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor după ce a terminat la egalitate cu Bayern, la Munchen, scor 1-1, miercuri seară, în manşa secundă a sferturilor de finală.

City, care în tur a câştigat cu 3-0, a controlat tactic jocul de pe „Allianz Arena“ și a fost la un pas de victorie. Echipa antrenată de Pep Guardiola a deschis scorul prin golgheterul Erling Haaland (’57), cel care în prima repriză a ratat un penalty (’37). Bayern a egalat pe final, prin Joshua Kimmich (’83), dintr-o lovitură de pedeapsă.

Bayern Munchen:

Sommer – Pavard (’77, Stanisic), Upamecano, De Ligt, Cancelo (’63, Alphonso Davies) – Kimmich, Goretzka – Leroy Sane (’64, Mane), Musiala (’72, Thomas Muller), K. Coman – Choupo-Moting (’71, Tel).

Antrenor: Thomas Tuchel.

Manchester City:

Ederson – Akanji, Ruben Dias, N. Ake (’66, Laporte) – Rodri, Stones – B. Silva, De Bruyne (’88, K. Walker), Gundogan, Grealish – Haaland (’84, Julian Alvarez).

Antrenor: Josep Guardiola.

În semifinalele Ligii Campionilor, Manchester City o va întâlni pe deţinătoarea trofeului, Real Madrid. Cele două formaţii s-au înfruntat şi în semifinalele ediţiei trecute. Atunci calificarea s-a decis după prelungiri, pe „Santiago Bernabeu“. Cealaltă bătălie din semifinale va opune echipele AC Milan și Inter Milano.

Aceasta este a treia semifinală consecutivă de Champions League pentru Guardiola cu City. Spaniolul a reușit calificarea şi în mandatul său de la Bayern (2013-2016). Tehnicianul catalan visează la primul său trofeu în Champions League cu Manchester City, după finala pierdută în 2021 în faţa formaţiei Chelsea şi după cele două trofee câştigate cu FC Barcelona (2009, 2011).

Guardiola, mulţumit de a doua repriză făcută de „cetățeni“

Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a afirmat că este mulţumit în mod special de repriza a doua făcută de jucătorii săi în meciul de miercuri cu Bayern Munchen.

„În anumite momente, ei au fost mai buni, au avut şansele lor în prima repriză. Dacă decurgea bine pentru ei, atunci lucrurile s-ar fi putut schimba, pentru că în această competiţie totul este posibil. Pe partea stângă am fost în dificultate în faţa lui Coman, Pavard, Choupo-Moting. În repriza secundă, am avut o posesie mai bună, am fost mai buni. Dar ştiam calitatea echipei din faţa noastră. Calităţile lui Musiala sau a lui Coman sunt mari“, a spus Pep Guardiola.

Haaland şi-a consolidat poziţia de golgheter al Ligii Campionilor în acest sezon

Atacantul norvegian Erling Haaland, marcator aseară, la Munchen, şi-a consolidat poziţia de golgheter al actualei ediţii a Ligii Campionilor. A ajuns la 12 goluri marcate, cu patru mai mult decât următorul clasat, egipteanul Mohamed Salah (Liverpool), şi la 5 de Mbappé (Paris Saint-Germain).

Cei mai buni marcatori în Champions League începând din sezonul 1992/93 (fără tururile preliminare): 1. Cristiano Ronaldo (Portugalia / Al-Nassr) 140 goluri, 2. Lionel Messi (Argentina / Paris Saint-Germain) 129, 3. Robert Lewandowski (Polonia / FC Barcelona) 91, 4. Karim Benzema (Franţa / Real Madrid) 90.

