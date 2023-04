Călin Cojocaru, mândru de elevii săi: „Au arătat că sunt fotbalişti“

Viitorul Pandurii Târgu Jiu a înregistrat o victorie categorică, 7-2 cu Unirea Constanţa, în etapa a 2-a din Grupa B a play-out-ului din Liga 2. În disputa de sâmbătă, de pe stadionul „Constantina Diţă“, au marcat Gabriel Dodoi (‘6), Alin Ţegle (’10), Claudiu Dragu (’12), Radu Rodac (’31), Răzvan Vulpe (’38), Philippe Nsiah (’67, ’82), pentru gorjeni, respectiv Mihai Potecea (’59) şi Robert Tudor (’69), pentru dobrogeni.

Directorul tehnic al formaţiei Viitorul Pandurii, Călin Cojocaru, a explicat ce a condus la succesul înregistrat atât de clar.

„E foarte greu să motivezi jucătorii cu genul acesta de echipe. Jucătorii mei au dovedit însă caracter, au avut atitudine și au arătat că sunt fotbaliști. Au arătat asta în primele 45 de minute, când nu am oferit nicio șansă adversarilor. Știam că dacă vom marca repede, vom înscrie multe goluri. Îi felicit și sper s-o ținem tot așa. Din păcate, suferim pe faza defensivă, lucru care mă deranjează foarte mult. Am spus, de nenumărate ori, că nu vreau să luăm goluri, iar acesta este aspectul negativ. Pun cele două goluri primite și pe seama relaxării. Vrem să arătăm cât mai bine de la meci la meci și să terminăm cât mai sus în clasament“, a declarat Călin Cojocaru, citat de liga2.prosport.ro.

Viitorul Pandurii: R. Udrea – Vulpe, Rogac, Stepanenko (’71, Băican), Godja – Brînzan (’57, Raicea), Acolatse – Al. Dulca (’71, Vl. Toma), Țegle, Dodoi (’71, Gîrbiță) – Cl. Dragu (’57, Nsiah).

În etapa următoare, Viitorul Pandurii Târgu Jiu va elvolua pe terenul Ripensiei Timişoara (sâmbătă, ora 11.00).

Liga 2, Play-off, etapa 2:

Joi, 30 martie: Oţelul Galaţi – CSA Steaua 3-2.

Vineri, 31 martie: Poli Iaşi – Gloria Buzău 1-1.

Duminică, 2 aprilie: Unirea Dej – Dinamo 0-3.

Clasament: 1. Steaua 43 puncte (golaveraj 5-3), 2. Iaşi 44 (3-2), 3. Galaţi 39 (4-4), 4. Dinamo 35 (4-1), 5. Buzău 33 (2-2), 6. Dej 32 (0-6).

Liga 2, Play-out, Grupa A, etapa 2:

Sâmbătă, 1 aprilie: Metaloglobus Bucureşti – Minaur Baia Mare 0-0, CSM Slatina – Unirea Slobozia 0-0.

Duminică, 2 aprilie: Poli Timişoara – Csikszereda Miercurea Ciuc 2-1.

Clasament: 1. Slobozia 32 (2-3), 2. Miercurea Ciuc 29 (3-2), 3. Şelimbăr 27 (3-2), 4. Slatina 28 (0-2), 5. Metaloglobus 22 (0-0), 6. Baia Mare 20 (2-1), 7. Timişoara 16 (3-3).

Liga 2, Play-out, Grupa B, etapa 2:

Sâmbătă, 1 aprilie: Progresul Spartac – FC Braşov 1-4, Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Unirea Constanţa 7-2, CSC Dumbrăviţa – Ripensia Timişoara 2-0.

Clasament: 1. Braşov 34 (7-2), 2. Chiajna 32 (2-1), 3. Dumbrăviţa 30 (4-0), 4. Târgu Jiu 28 (8-5), 5. Spartac 17 (1-4), 6. Ripensia 16 (1-4), 7. Constanţa 12 (2-9).

