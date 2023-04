Daniel Oprescu, total nemulţumit de randamentul atacanţilor

CSM Slatina a înregistrat doar o remiză, 0-0, cu Unirea Slobozia, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 2-a din Play-out-ul Ligii 2, Grupa A.

Antrenorul grupării de pe malul Oltului, Daniel Oprescu, este din ce în ce mai îngrijorat de faptul că elevii săi nu prea marchează. CSM Slatina a înscris doar 18 goluri în 21 de partide susţinute în eşalonul secund.

„Nu pot să spun că sunt mulțumit. Am avut în repriza a doua două-trei ocazii foarte mari, chiar singuri cu portarul, pe care trebuia să le fructificăm. Avem o nemulțumire față de atac! Dar lucrăm în continuare la acest capitol şi sper ca la finalul campionatului să reușim să îmbunătățim. Așteptările erau mai mari, pentru că am avut ocazii foarte mari în repriza a doua, în situația în care adversarii nu ne-au pus probleme. Nu am fructificat, ultima pasă și finalizarea au lăsat de dorit. (N.r. – Despre problemele din atac) Trebuie să ne îndeplinim obiectivul, iar apoi discutăm și despre ce vom face din vară. Nu vreau să pun căruța înaintea cailor“, a spus Daniel Oprescu, la Metropola TV.

În meciul cu Unirea Slobozia, CSM Slatina a utilizat următorii jucători: I. Pop – C. Radu, Sălcianu, Gherghe (’53, M. Manea), Pisăru – D. Toma, Trașcu – Dav. Oprescu (’77, Mitran), Doman, Leață (’61, M. Danciu) – Plokhotnyuk (’61, Cr. Dinu).

În runda a 3-a, CSM Slatina o va întâlni în deplasare pe CSC Șelimbăr.

Liga 2, Play-off, etapa 2:

Joi, 30 martie: Oţelul Galaţi – CSA Steaua 3-2.

Vineri, 31 martie: Poli Iaşi – Gloria Buzău 1-1.

Duminică, 2 aprilie: Unirea Dej – Dinamo 0-3.

Clasament: 1. Steaua 43 puncte (golaveraj 5-3), 2. Iaşi 44 (3-2), 3. Galaţi 39 (4-4), 4. Dinamo 35 (4-1), 5. Buzău 33 (2-2), 6. Dej 32 (0-6).

Liga 2, Play-out, Grupa A, etapa 2:

Sâmbătă, 1 aprilie: Metaloglobus Bucureşti – Minaur Baia Mare 0-0, CSM Slatina – Unirea Slobozia 0-0.

Duminică, 2 aprilie: Poli Timişoara – Csikszereda Miercurea Ciuc 2-1.

Clasament: 1. Slobozia 32 (2-3), 2. Miercurea Ciuc 29 (3-2), 3. Şelimbăr 27 (3-2), 4. Slatina 28 (0-2), 5. Metaloglobus 22 (0-0), 6. Baia Mare 20 (2-1), 7. Timişoara 16 (3-3).

Liga 2, Play-out, Grupa B, etapa 2:

Sâmbătă, 1 aprilie: Progresul Spartac – FC Braşov 1-4, Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Unirea Constanţa 7-2, CSC Dumbrăviţa – Ripensia Timişoara 2-0.

Clasament: 1. Braşov 34 (7-2), 2. Chiajna 32 (2-1), 3. Dumbrăviţa 30 (4-0), 4. Târgu Jiu 28 (8-5), 5. Spartac 17 (1-4), 6. Ripensia 16 (1-4), 7. Constanţa 12 (2-9).

