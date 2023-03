Denis Alibec: „Cred că meritam să marcăm mai mult“

Denis Alibec, autorul golului doi reușit de România în Andorra, în primul meci din Grupa I a preliminariilor Euro 2024, a declarat că diferența din jocul de sâmbătă seară trebuia să fie mult mai mare.

„Sunt trei puncte foarte importante pentru noi. Cu siguranţă puteam azi să marcăm mai mult şi să jucăm mai bine. Dar important este că am reuşit să câştigăm, să nu primim gol. A fost primul meci al preliminariilor, am avut ceva emoţii, însă cred că meritam să marcăm mai mult“, a spus Alibec, la Antena 1.

„Cred că s-a văzut unitatea noastră. Am început să fim o familie aici, un lucru foarte important. Dacă o să o ţinem pe drumul ăsta atunci vom fi la EURO. Important e că am câştigat azi, nu contează cine marchează“, a explicat atacantul Farului.

Denis Alibec le-a mulţumit fanilor români care au susţinut prima reprezentativă din tribune în meciul cu Andorra:

„Le mulţumim suporterilor că au venit în număr mare alături de noi. Chiar ne-am simţit ca acasă aici. Noi sperăm să le demonstrăm pe teren că jucăm pentru ţara noastră. Acum trebuie să mergem acasă şi să luăm cele trei puncte cu Belarus“.

România va juca următorul meci pe 28 martie, de la ora 21.45, pe Arena Naţională din Bucureşti, cu selecţionata Belarus.

