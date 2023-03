FCU – Botoşani 1-0 | Nicolo Napoli: „Echipa ascultă și face rezultate“

FCU Craiova s-a impus la limită, scor 1-0, sâmbătă seară, pe teren propriu, în faţa echipei FC Botoşani.

La finalul întâlnirii din Bănie, antrenorul gazdelor, Nicolo Napoli, consideră că FCU a câştigat meritat. Italianul a afirmat că speră ca membrii Comisiei de Recurs trebuie să soluţioneze pozitiv meciul cu Sepsi, adică să se joace din momentul în care a fost oprit.

„A fost un meci bun. Am jucat foarte bine, un meci de luptă în unele momente. Echipa ascultă și face rezultate. A fost un meci deschis. Cheia partidei de azi a fost că băieții au jucat bine tactic. Important e că avem trei puncte în plus în clasament. Am avut patru jucători accidentați. Cine a intrat în teren a făcut treabă. Sperăm să-i recuperăm pentru meciul cu Hermannstadt. E un meci dificil. Avem două zile de pauză acum, avem recuperare. Cred că o să facem un meci bun la Hermannstadt. Încercăm la meciul cu Hermannstadt să luăm cele trei puncte“, a declarat antrenorul echipei FCU.

„Eu sper să se rejoace meciul cu Sepsi. Vrem să repetăm meciul cu Sepsi“, a completat Nicolo Napoli.

Flavius Stoican nu „recunoaşte“ victoria lui FCU

De partea cealaltă a baricadei, antrenorul formaţiei FC Botoşani, Flavius Stoican, şi-a certat elevii la vestiar, apoi a venit la microfonul Digi Sport şi a spus că FCU nu a meritat victoria.

„Am încercat să scoatem maxim din fiecare fază. Dar dacă nu reușim să marcăm, e destul de delicat. E păcat că pierdem puncte, Craiova n-a fost mai bună decât noi astăzi, dar au rămas cu trei puncte. Pierdem puncte pe greșeli din astea… Dacă întâlnim o echipă care te domină, care creează ocazii, atunci da, înțeleg. Dar așa nu e plăcut.

Când am văzut că se dau doar trei minute de prelungire, mi s-a părut prea puțin. Au căzut jucători pe teren, aveau cârcei. Lucruri din astea ca să prelungească momentul.

Dacă tratăm superficial momentele unu contra unu se pot întâmpla astfel de goluri. N-a fost o fază lucrată, n-am văzut Craiova să ne domine. A fost o echipă arțăgoasă, care s-a apărat în multe momente. O echipă care a știut să sufere. Oricare echipă putea să piardă azi, dar de ce să pierdem noi?“, a spus Flavius Stoican.

