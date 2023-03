Radu Negru: „Terenul a fost foarte tare şi ne-a împiedicat să atacăm“

Fundaşul formaţiei FCU Craiova, Radu Negru, a explicat la finalul meciului cu Chindia Târgovişte, ce a cântărit enorm în prestaţia slabă şi a rezultatului de egalitate înregistrat marţi seară. Acesta a indicat faptul că suprafaţa terenului de pe „Ilie Oană“ a lăsat de dorit.

„A fost un meci destul de greu din punct de vedere fizic. Terenul ne-a pus probleme şi nu am putut să ne facem jocul acela combinativ şi ofensiv. A fost o problemă pentru jucătorii tehnici. Terenul a fost foarte tare şi ne-a împiedicat să atacăm cum suntem obişnuiţi. A trebuit să ne adaptăm, am jucat cu mingi lungi. În prima repriză am jucat cu doi atacanţi ca să încercăm să atacăm spaţiul din spatele fundaşilor lor, dar nu ne-a ieşit foarte mult. Nu cred că ne-am creat foarte multe ocazii pe plan ofensiv, dar contează că am stat bine pe plan defensiv. Nu am luat gol şi este o realizare, pentru că adversarul a fost foarte puternic din punct de vedere fizic. Cred că toată lumea a aşteptat victoria şi nici noi nu suntem satisfăcuţi cu acest punct. Am vrut toate cele trei puncte şi am căutat să punem presiune pe cei de la Sepsi“, a declarat Radu Negru, conform paginii de Facebook a clubului patronat de familia Mititelu.

