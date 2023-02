Andrei Ivan: „Mă doare gura. Am fost lovit peste tot“

Căpitanul echipei Universitatea Craiova, Andrei Ivan, s-a arătat indignat de deznodământul meciului cu FC Voluntari.

„Am condus meciul din primul minut, dar nu am marcat. Ei au avut două ocazii și au marcat. Trebuie să muncim mai mult. Nu ne simțim bine în deplasare, trebuie să jucăm cum am jucat acasă. Chiar nu am cuvinte, mă doare și gura, am fost lovit peste tot, nici nu mai știu ce concluzii să trag. După ce luăm gol, mereu punem presiune pe poarta adversarilor. La FCSB am făcut-o în minutul 91, dar azi nu am reușit nici măcar un punct.

Am arătat mai bine în a doua repriză, pentru ca au și condus și trebuiau să își apere scorul, iar noi trebuie să atacăm și e normal să fie așa. Nu știu ce schimbări trebuie să se facă, îl avem pe Mister. Vedem ce va fi cu FC Argeș“, a spus Andrei Ivan, care a acuzat şi jocul dur al ilfovenilor: „Mă doare gura. Am fost lovit peste tot“.

