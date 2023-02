Nicolo Napoli: „Cred că am meritat să câştigăm“

Antrenorul formaţiei FCU Craiova, Nicolo Napoli, s-a declarat mulţumit de evoluţia şi rezultatul meciului cu CS Mioveni, chiar dacă victoria a venit cu mari emoţii.

„Toate meciurile sunt grele. De ce? Pentru că ambele echipe joacă. Cred că am meritat să câștigăm. Albu loveşte cu ambele picioare. Acum a șutat foarte bine cu stângul și a dat gol. Bauza e un fotbalist bun, dar e accidentat. E normal să credem în calificarea în play-off. Jucătorii încearcă să ajungă cât mai sus posibil în clasament. Lucrăm pentru asta! Campionatul este echilibrat. Toți pot câștiga, toți pot pierde“, a spus Nicolo Napoli.

Nicolae Dică: „Nu cred că meritam să pierdem“

De partea cealaltă, tehnicianul echipei CS Mioveni, Nicolae Dică, consideră că rezultatul este injust. El a mai punctat că întreruperea datorată intrării pe teren a salvării i-a scos din ritm pe elevii săi.

„E clar că ne așteptam să vină un moment ca ăsta, să pierdem un joc. Nu cred că meritam să pierdem. Am arătat un fotbal bun. Am încercat să recuperăm mingea sus, am pus probleme, dar, când faci greșeli cu cei de la Craiova, precum cele pe care le-am făcut noi, e clar că ei vor marca. Acea întrerupere nu a venit bine pentru noi. Am încercat să le transmit jucătorilor să fie concentrați. Se întâmplă. Eu sunt optimist, echipa a arătat în aceste șase etape că joacă un fotbal bun. Ne-am luptat de la egal la egal cu oricine“, a spus Nicolae Dică.

